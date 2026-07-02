Daleko od znatiželjnih pogleda: Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako puni baterije uz more

Na društvenim mrežama Šime Elez je podijelio prizore s mora i pokazao da se od gradske vreve najradije odmara uz kristalno čisto more i skrivene stijene.
Na fotografiji se vidi kako uživa sunčajući se na osamljenoj kamenoj plaži, dok u pozadini dominiraju impresivne stijene i tirkizno more. Čini se da je pronašao kutak daleko od gužve i znatiželjnih pogleda.
Ljeto ispunjeno odmorom
Nakon brojnih poslovnih obveza i medijske pozornosti koju je donio Gospodin Savršeni', čini se da je Šime odlučio ljeto posvetiti sebi, odmoru i punjenju baterija. Sudeći prema objavljenim prizorima, upravo su sunce, more i mir ono što mu ovih dana najviše odgovara.