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Gospodin Savršeni

Daleko od znatiželjnih pogleda: Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako puni baterije uz more

Šime Elez, kojeg su gledatelji upoznali kao Gospodina Savršenog', ovih dana maksimalno koristi ljeto

RTL.hr
02.07.2026 09:00

Na društvenim mrežama Šime Elez je podijelio prizore s mora i pokazao da se od gradske vreve najradije odmara uz kristalno čisto more i skrivene stijene.

Na fotografiji se vidi kako uživa sunčajući se na osamljenoj kamenoj plaži, dok u pozadini dominiraju impresivne stijene i tirkizno more. Čini se da je pronašao kutak daleko od gužve i znatiželjnih pogleda.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ljeto ispunjeno odmorom

Nakon brojnih poslovnih obveza i medijske pozornosti koju je donio Gospodin Savršeni', čini se da je Šime odlučio ljeto posvetiti sebi, odmoru i punjenju baterija. Sudeći prema objavljenim prizorima, upravo su sunce, more i mir ono što mu ovih dana najviše odgovara.

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