Daleko od znatiželjnih pogleda: Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako puni baterije uz more

Na društvenim mrežama Šime Elez je podijelio prizore s mora i pokazao da se od gradske vreve najradije odmara uz kristalno čisto more i skrivene stijene.

Na fotografiji se vidi kako uživa sunčajući se na osamljenoj kamenoj plaži, dok u pozadini dominiraju impresivne stijene i tirkizno more. Čini se da je pronašao kutak daleko od gužve i znatiželjnih pogleda.