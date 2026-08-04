Danas slavi rođendan! Maida iz 'Gospodina Savršenog' ne prestaje oduševljavati odvažnim stilom, a o ovim se njezinim izdanjima i danas priča

Jedna od najupečatljivijih i najautentičnijih djevojaka koje smo imali priliku gledati u reality showu 'Gospodin Savršeni' , odvažna Maida Ribić , danas slavi rođendan! Od samog početka svog televizijskog puta, Maida je jasno dala do znanja da nije tipična kandidatkinja i da u svemu što radi ostaje dosljedna isključivo sebi.

Tijekom sudjelovanja u showu, gdje se borila za naklonost i srce Miloša, Maida je od prvog koraka u vilu odskočila svojom nesvakidašnjom energijom, izravnošću i stavom bez fige u džepu. Dok su mnoge kandidatkinje pažljivo birale riječi i taktizirale pred kamerama, Maida je osvajala iskrenim komentarima, spontanošću i potpunim odsustvom glume. Unijela je pravu dozu dinamike među djevojke i upravo je zbog te prizemnosti i karizme brzo osigurala status miljenice publike.

Osim po svojoj osobnosti, Maida je ostala upamćena i po besprijekornom vizualnom izričaju. Njezina prepoznatljiva kratka plava kosa, kombinacija rebrastih topova, cargo suknji i kul sunčanih naočala dali su joj fantastičan, edgy i urbani pečat po kojem se izdvaja iz mase. Svakim svojim pojavljivanjem pred kamerama, ali i na društvenim mrežama, dokazuje kako se ne boji modnih eksperimenata te da s lakoćom nosi najhrabrije trendove.

I nakon završetka showa, Maida ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje kadrovima iz svakodnevnog života. Bilo da pozira na stijenama u bikiniju, uživa u ljetnim morskim radostima ili dijeli trenutke s putovanja, iz nje izbija prirodno samopouzdanje žene koja se osjeća potpuno ugodno u svojoj koži i slavi čisti životni užitak.