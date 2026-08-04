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Gospodin Savršeni

Danas slavi rođendan! Maida iz 'Gospodina Savršenog' ne prestaje oduševljavati odvažnim stilom, a o ovim se njezinim izdanjima i danas priča

Omiljena bivša kandidatkinja danas slavi rođendan, a mi se prisjećamo kako je bez glume osvojila publiku te zašto njezin nepogrešivi, urbani stil i dalje ne prestaje privlačiti pažnju

RTL.hr
04.08.2026 15:00

Jedna od najupečatljivijih i najautentičnijih djevojaka koje smo imali priliku gledati u reality showu 'Gospodin Savršeni', odvažna Maida Ribić, danas slavi rođendan! Od samog početka svog televizijskog puta, Maida je jasno dala do znanja da nije tipična kandidatkinja i da u svemu što radi ostaje dosljedna isključivo sebi.

Trenuci iz showa o kojima se i danas priča

Tijekom sudjelovanja u showu, gdje se borila za naklonost i srce Miloša, Maida je od prvog koraka u vilu odskočila svojom nesvakidašnjom energijom, izravnošću i stavom bez fige u džepu. Dok su mnoge kandidatkinje pažljivo birale riječi i taktizirale pred kamerama, Maida je osvajala iskrenim komentarima, spontanošću i potpunim odsustvom glume. Unijela je pravu dozu dinamike među djevojke i upravo je zbog te prizemnosti i karizme brzo osigurala status miljenice publike.

Modna ikona s nepogrešivim stavom

Osim po svojoj osobnosti, Maida je ostala upamćena i po besprijekornom vizualnom izričaju. Njezina prepoznatljiva kratka plava kosa, kombinacija rebrastih topova, cargo suknji i kul sunčanih naočala dali su joj fantastičan, edgy i urbani pečat po kojem se izdvaja iz mase. Svakim svojim pojavljivanjem pred kamerama, ali i na društvenim mrežama, dokazuje kako se ne boji modnih eksperimenata te da s lakoćom nosi najhrabrije trendove.

I nakon završetka showa, Maida ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje kadrovima iz svakodnevnog života. Bilo da pozira na stijenama u bikiniju, uživa u ljetnim morskim radostima ili dijeli trenutke s putovanja, iz nje izbija prirodno samopouzdanje žene koja se osjeća potpuno ugodno u svojoj koži i slavi čisti životni užitak.

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Gospodin Savršeni

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