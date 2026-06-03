'Dečko za poželjeti': Petar fotkama pokazao zašto je Gospodin Savršeni

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Otkako su se kamere 'Gospodina Savršenog' ugasile, svaki korak ovog para pod budnim je okom njihovih obožavatelja, a Petrova posljednja objava na Instagramu izazvala je posebnu pažnju. Iako nije napisao ni riječ, serijom estetski dojmljivih fotografija ispričao je priču koja je oduševila sve koji navijaju za njihovu ljubav.

Skriveni detalj u odrazu

Na nizu od osam fotografija, Petar pozira u opuštenoj modnoj kombinacij. Cijela scena odiše retro estetikom, za što je zaslužan i klasični svijetloplavi automobil, Mercedes-Benz 19. Ležerno naslonjen na automobil, Petar je pokazao zašto ga prati glas jednog od najzgodnijih neženja.

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Njegovi pratitelji nisu štedjeli na komplimentima, a mnogi su primijetili da cjelokupni dojam podsjeća na neka prošla, romantičnija vremena.

Ljubav koja cvjeta nakon showa