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Gospodin Savršeni

'Dečko za poželjeti': Petar fotkama pokazao zašto je Gospodin Savršeni

Gospodin Savršeni Petar Rašić osvojio srce Zadranke Anastasije Kaleb, ali i simpatije gledatelja diljem Hrvatske

RTL.hr
03.06.2026 12:00

Otkako su se kamere 'Gospodina Savršenog' ugasile, svaki korak ovog para pod budnim je okom njihovih obožavatelja, a Petrova posljednja objava na Instagramu izazvala je posebnu pažnju. Iako nije napisao ni riječ, serijom estetski dojmljivih fotografija ispričao je priču koja je oduševila sve koji navijaju za njihovu ljubav.

Skriveni detalj u odrazu

Na nizu od osam fotografija, Petar pozira u opuštenoj modnoj kombinacij. Cijela scena odiše retro estetikom, za što je zaslužan i klasični svijetloplavi automobil, Mercedes-Benz 19. Ležerno naslonjen na automobil, Petar je pokazao zašto ga prati glas jednog od najzgodnijih neženja.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Njegovi pratitelji nisu štedjeli na komplimentima, a mnogi su primijetili da cjelokupni dojam podsjeća na neka prošla, romantičnija vremena.

Ljubav koja cvjeta nakon showa

Gotovo jednoglasno, komentari su potvrdili da je tajanstvena fotografkinja upravo Anastasia. "Ljubi nam Anastasiju", "Lijepi Anastasijin dečko", "Sretna sam što ste nam podarili mirnu, tihu i iznad svega profinjenu romansu", samo su neke od poruka podrške koje su preplavile objavu. Veza Petra i Anastasije, koja je započela pod svjetlima reflektora na grčkom otoku Kreti, pokazala se mnogo više od televizijske romanse. Oboje su u intervjuima nakon showa isticali kako je njihova veza produbljena tek kada su dobili priliku upoznati se daleko od pritiska javnosti.

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