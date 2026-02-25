Emisije
Gospodin Savršeni

Djevojka na spoju s Petrom razmišlja o Karlu? 'Ne znam gdje je zaštekalo'

Novi solo spoj s Petrom donosi neočekivani izazov – umjesto klasične romantične večere, kandidatkinja i Gospodin Savršeni nalaze se zaključani u escape roomu

RTL.hr
25.02.2026 13:30

Suradnja, komunikacija i snalažljivost dolaze u prvi plan, a zagonetke koje rješavaju kao tim otvaraju i neka ozbiljnija pitanja. "Mislim da ćemo danas biti baš misterij", najavljuje Petar prije ulaska, dok ona priznaje: "Mislim da smo Petar i ja međusobno jedno drugom zagonetka. Također ne znam tko je kome veća zagonetka."

No, iza igre i smijeha krije se i nerazjašnjena priča. Tijekom razgovora otvara se tema njezina odnosa s Karlom i priznanje koje baca novo svjetlo na situaciju: "Dosad se gradila neka priča između Karla i mene i to je išlo u dobrom smjeru, ali ne znam gdje je zaštekalo."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dok s Petrom vlada dobra energija, pitanje koje visi u zraku glasi – je li ovo početak nečeg novog ili samo kratki predah prije razrješenja stare priče?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

