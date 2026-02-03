Emisije
Gospodin Savršeni

Djevojke zahtijevaju da se Smiljana ispriča zbog polijevanja: 'Vidim da joj je teško, ali molim te odrasti'

Na prvom cocktail-paryju nove sezone 'Gospodina Savršenog' dogodila se prava drama koja nije prošla nezapaženo

RTL.hr
03.02.2026 23:00

Smiljana je tijekom plesa polila Petra, ali i djevojke koje su stajale blizu njega. Katarina nije mogla sakriti nezadovoljstvo. "Namjerno je to napravila, to se vidjelo. Htjela je politi Petra, ali polila je nas," kazala je, jasno ljutita.

Djevojke su bile ogorčene i zahtijevale ispriku. Tena je pokušala smiriti situaciju nagovorivši Smiljanu da se ispriča Petru, no Katarina je bila mišljenja da to nije dovoljno. "Mislim da se ne treba ispričati samo njemu, nego svima, ali nema veze. Ostat ću polivena i bez izvinjenja," poručila je Katarina.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Ima dovoljno godina da sam dođe i kaže oprosti. Vidim da joj je teško, ali molim te odrasti", dodala je Katarina.

Smiljana nije imala namjeru ispričati se. "Nisam se ispričala zato što to nije moj karakter. Pogotovo ako smatram da to nije bila neka greška. Voda je osnovni sastojak ljudskog organizma, sve je to u svrhu zdravog života," izjavila je Smiljana, ostajući pri svom stavu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Smiljanom

