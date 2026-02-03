Djevojke zahtijevaju da se Smiljana ispriča zbog polijevanja: 'Vidim da joj je teško, ali molim te odrasti'

Smiljana je tijekom plesa polila Petra, ali i djevojke koje su stajale blizu njega. Katarina nije mogla sakriti nezadovoljstvo. "Namjerno je to napravila, to se vidjelo. Htjela je politi Petra, ali polila je nas," kazala je, jasno ljutita.

Djevojke su bile ogorčene i zahtijevale ispriku. Tena je pokušala smiriti situaciju nagovorivši Smiljanu da se ispriča Petru, no Katarina je bila mišljenja da to nije dovoljno. "Mislim da se ne treba ispričati samo njemu, nego svima, ali nema veze. Ostat ću polivena i bez izvinjenja," poručila je Katarina.