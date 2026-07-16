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Gospodin Savršeni

Dok javnost bruji o prekidu Petra i Anastasije, evo što radi predivna Monika iz 'Gospodina Savršenog'

Dok domaća javnost ne prestaje komentirati prekid Petra Rašića i Anastasije Kaleb, Monika, koja se u finalu 'Gospodina Savršenog' borila za Petrovu posljednju ružu, pokazala je kako izgleda njezin život na sunčanoj Mallorci, gdje već godinama živi

RTL.hr
16.07.2026 07:00

Monika već dulje vrijeme živi i radi na Mallorci, a na društvenim mrežama često dijeli prizore svoje svakodnevice s jednog od najljepših španjolskih otoka.

Atraktivna finalistica uživa punim plućima

Monika je još jednom pokazala da maksimalno koristi život na Mediteranu. Sunce, more i opuštena atmosfera dio su njezine svakodnevice, a pratitelji joj redovito ostavljaju komplimente na račun izgleda i životnog stila.

Dok se u Hrvatskoj posljednjih dana ne prestaje pričati o Petru i Anastasiji, čini se da Monika bezbrižno uživa u svom životu na Mallorci.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Osvojila gledatelje u 'Gospodinu Savršenom'

Monika je tijekom posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' bila jedna od kandidatkinja koje su privukle veliku pozornost gledatelja. Svojom smirenošću, prirodnošću i iskrenim pristupom brzo je osvojila simpatije publike, a iz emisije u emisiju gradila je sve bliži odnos s Petrom.

Petar i Monika, Gospodin Savršeni
Petar i Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Na kraju je upravo ona stigla do velikog finala i bila među posljednje dvije djevojke koje su se borile za njegovu posljednju ružu. Iako je Petar svoju odluku donio u korist Anastasije Kaleb, Monika je show napustila uzdignute glave i ostavila snažan dojam na gledatelje.

Monika i Petar, Gospodin Savršeni
Monika i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Danas je fokusirana na sebe i život na Mallorci

Nakon završetka showa Monika se vratila svojoj svakodnevici na Mallorci, gdje već živi i radi. Na društvenim mrežama često dijeli prizore s otoka, putovanja, izlaske i trenutke s prijateljima, a njezini pratitelji redovito joj poručuju koliko blista.

Dok posljednjih dana domaća javnost prati razvoj događaja oko Petra i njegova ljubavnog života, čini se da je Monika potpuno okrenuta sebi i životu koji je izgradila u Španjolskoj. 

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