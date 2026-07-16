Dok javnost bruji o prekidu Petra i Anastasije, evo što radi predivna Monika iz 'Gospodina Savršenog'

Monika već dulje vrijeme živi i radi na Mallorci, a na društvenim mrežama često dijeli prizore svoje svakodnevice s jednog od najljepših španjolskih otoka.
Atraktivna finalistica uživa punim plućima
Monika je još jednom pokazala da maksimalno koristi život na Mediteranu. Sunce, more i opuštena atmosfera dio su njezine svakodnevice, a pratitelji joj redovito ostavljaju komplimente na račun izgleda i životnog stila.
Dok se u Hrvatskoj posljednjih dana ne prestaje pričati o Petru i Anastasiji, čini se da Monika bezbrižno uživa u svom životu na Mallorci.
Osvojila gledatelje u 'Gospodinu Savršenom'
Monika je tijekom posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' bila jedna od kandidatkinja koje su privukle veliku pozornost gledatelja. Svojom smirenošću, prirodnošću i iskrenim pristupom brzo je osvojila simpatije publike, a iz emisije u emisiju gradila je sve bliži odnos s Petrom.
Na kraju je upravo ona stigla do velikog finala i bila među posljednje dvije djevojke koje su se borile za njegovu posljednju ružu. Iako je Petar svoju odluku donio u korist Anastasije Kaleb, Monika je show napustila uzdignute glave i ostavila snažan dojam na gledatelje.
Danas je fokusirana na sebe i život na Mallorci
Nakon završetka showa Monika se vratila svojoj svakodnevici na Mallorci, gdje već živi i radi. Na društvenim mrežama često dijeli prizore s otoka, putovanja, izlaske i trenutke s prijateljima, a njezini pratitelji redovito joj poručuju koliko blista.
Dok posljednjih dana domaća javnost prati razvoj događaja oko Petra i njegova ljubavnog života, čini se da je Monika potpuno okrenuta sebi i životu koji je izgradila u Španjolskoj.