Dok jedni taktiziraju, drugi se prepuštaju romantici: 'Htio sam da provedemo vrijeme intimnije, da budemo zajedno'

Nakon posljednje, šokantne ceremonije, dvije djevojke su dobile posebnu moć. Upravo to bit će glavna tema u vili iduće jutro. Tko je što zaslužio ili nije, tko je licemjeran, što bi trebao biti idući korak i tko se treba bojati konkurencije – o svemu tome razglabat će grupice djevojaka

Tijekom novog jutra u vili najglasnije se razgovaralo samo o jednoj temi – dvije djevojke na prošloj su ceremoniji dobile veliku priliku, a obje su se složile da će je itekako pokušati iskoristiti. Mišljenja je mnogo, neke dame smatraju da je to nezasluženo, dok neke poručuju da se ne boje konkurencije, a neke ne skrivaju kako su u strahu da će upravo one izvući deblji kraj.

Čuvam svog asa u rukavu", poručuje jedna djevojka na kojoj je velika odluka. U vilu stižu dva pisma, po jedno za svaki tim – vrijeme je za grupne spojeve. Tri sretnice" iz svakog tima dan će provesti s Karlom ili Petrom. Neočekivane aktivnosti na plaži djevojke će dijelom zbuniti, no neće se predavati: Baš me malo uhvatio strah." Priželjkivala sam si nešto ozbiljnije, malo mi je prejednostavno", jedna dama pokazat će i dozu nezadovoljstva kad vidi mjesto na kojem će se odviti spoj.

Dobri odnosi među damama bit će itekako vidljivi, no kad ugledaju svoje Savršene, proradit će emocije i natjecateljski duh. Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena želim iskoristiti svaku minutu s njim", reći će jedna djevojka i prva se izboriti za vrijeme nasamo sa svojim Savršenim. Razgovori o obitelji, budućnosti, samoći, ljubavi, pa čak i iskrene suze, obilježili su spojeve, no dvije dame koje su najviše zaintrigirale Karla i Petra s njima nastavljaju dan. Nova doza romantike preplavit će Kretu, a jedan spoj bit će posebno nabijen emocijama.

