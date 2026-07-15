Dok se šuška o prekidu Petra i Anastasije, ljubav Karla i Kaje cvjeta: 'Kako se on trudi da nam bude lijepo...'

Društvene mreže užarile su se nakon što su obožavatelji primijetili da je Anastasia Kaleb deaktivirala svoj Instagram profil, dok je Petar Rašić sa svog profila uklonio njihove zajedničke fotografije. Iako se ni jedno od njih dvoje zasad nije javno oglasilo, sve su glasnija nagađanja da je njihovoj vezi došao kraj.
S druge strane, čini se da kod Karla Godeca i Kaje Casar, pobjedničkog para pete sezone 'Gospodina Savršenog', ljubav nikada nije bila jača.
Zajedno grade svoj mali raj
Karlo i Kaja posljednjih mjeseci redovito dijele djeliće svoje svakodnevice. Pratitelji tako imaju priliku vidjeti njihove zajedničke treninge, šetnje s psom Milom, putovanja, ljetovanje na Braču, ali i uređenje doma i okućnice kojem se Karlo potpuno posvetio.
Bivši Gospodin Savršeni posljednjih tjedana vrijedno radi na dvorištu, a svaki novi napredak rado pokazuje pratiteljima.
Kajina objava sve je rekla
Ovoga puta upravo je Kaja podijelila video na kojem Karlo, usred ljetnih vrućina, neumorno ravna teren i uređuje dvorište. Uz snimku je kratko, ali emotivno napisala:
"Kako se on trudi da nam bude lijepo..."
Jedna rečenica bila je dovoljna da pokaže koliko cijeni njegov trud, a mnogi su upravo zbog takvih sitnica zaključili kako njihova veza djeluje sve čvršće.
Ljubav u malim stvarima
Za razliku od glamuroznih objava, Karlo i Kaja najčešće dijele sasvim obične trenutke - zajednički trening, uređivanje doma, šetnje, ljetne izlaske ili bezbrižne dane na Braču. Upravo je ta jednostavnost razlog zbog kojeg su osvojili brojne simpatije gledatelja i nakon završetka showa.
Dok se oko jednog para iz Gospodina Savršenog' posljednjih dana gomilaju pitanja i nagađanja, Karlo i Kaja svojim objavama pokazuju da uživaju u zajedničkom životu i da ljubav, barem kod njih, i dalje cvjeta.