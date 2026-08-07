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Gospodin Savršeni

Dok su mnogi sumnjali u njihove veze, oba para iz 'Gospodina Savršenog' zajedno plove kroz ljeto

Oba para posljednjih dana pune društvene mreže ljetnim fotografijama s Jadrana. Dok jedni uživaju u opuštenoj plovidbi, drugi su se okušali i u ribolovu, a zajedničko im je jedno - zaljubljeniji su nego ikad

RTL.hr
07.08.2026 07:00

Ljeto je u punom jeku, a jedina dva pobjednička para iz posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' posljednjih dana pokazuju kako uživaju u zajedničkim trenucima na moru.

Kaja i Karlo, čija je ljubavna priča započela u showu i nastavila se daleko od kamera, često dijele prizore sa svojih zajedničkih putovanja i izleta. Ovih su dana vrijeme provodili na brodu, uživajući u suncu, kupanju i opuštenoj atmosferi na Jadranu.

Anastasia i Petar, Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

S druge strane, Petar i Anastasia, koji su nedavno potvrdili da su ponovno zajedno, također koriste svaki slobodan trenutak za bijeg na more. Nakon romantičnih fotografija iz Zadra, Anastasia je sada objavila novi niz fotografija s broda na kojima se vidi kako zajedno plove u zalazak sunca, kupaju se u kristalno čistom moru, ali i okušavaju u ribolovu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Novi zajednički hobi?

Posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima Anastasia ponosno drži ulovljenu ribu, dok se na ostalim kadrovima vidi kako zajedno uživaju na brodu, smiju se i upijaju posljednje zrake sunca. Čini se da su, osim zajedničkih putovanja, pronašli i novi hobi u kojem jednako uživaju.

Pratitelji su oduševljeni njihovim ljetnim sadržajem, a brojni komentiraju kako izgledaju opušteno, sretno i zaljubljeno te da iz objava pršti dobra energija.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ljubav koja traje i nakon kamera

Iako su njihove ljubavne priče započele u različitim sezonama showa, danas ih povezuje isto - uspjeli su svoju vezu nastaviti i nakon završetka snimanja.

Dok Kaja i Karlo već dugo grade zajednički život daleko od televizijskih kamera, Petar i Anastasia nakon pomirenja očito nadoknađuju propušteno vrijeme. Posljednjih dana gotovo svakodnevno dijele zajedničke fotografije i videa, a najnovije objave s broda pokazuju da ljeto provode upravo onako kako mnogi zamišljaju idealan odmor - uz more, zalaske sunca i mnogo zajedničkih trenutaka.

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