Dok su mnogi sumnjali u njihove veze, oba para iz 'Gospodina Savršenog' zajedno plove kroz ljeto

Oba para posljednjih dana pune društvene mreže ljetnim fotografijama s Jadrana. Dok jedni uživaju u opuštenoj plovidbi, drugi su se okušali i u ribolovu, a zajedničko im je jedno - zaljubljeniji su nego ikad

icon-close

Ljeto je u punom jeku, a jedina dva pobjednička para iz posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' posljednjih dana pokazuju kako uživaju u zajedničkim trenucima na moru. Kaja i Karlo, čija je ljubavna priča započela u showu i nastavila se daleko od kamera, često dijele prizore sa svojih zajedničkih putovanja i izleta. Ovih su dana vrijeme provodili na brodu, uživajući u suncu, kupanju i opuštenoj atmosferi na Jadranu.

icon-expand Anastasia i Petar, Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

S druge strane, Petar i Anastasia, koji su nedavno potvrdili da su ponovno zajedno, također koriste svaki slobodan trenutak za bijeg na more. Nakon romantičnih fotografija iz Zadra, Anastasia je sada objavila novi niz fotografija s broda na kojima se vidi kako zajedno plove u zalazak sunca, kupaju se u kristalno čistom moru, ali i okušavaju u ribolovu.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Novi zajednički hobi?

Posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima Anastasia ponosno drži ulovljenu ribu, dok se na ostalim kadrovima vidi kako zajedno uživaju na brodu, smiju se i upijaju posljednje zrake sunca. Čini se da su, osim zajedničkih putovanja, pronašli i novi hobi u kojem jednako uživaju. Pratitelji su oduševljeni njihovim ljetnim sadržajem, a brojni komentiraju kako izgledaju opušteno, sretno i zaljubljeno te da iz objava pršti dobra energija.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Ljubav koja traje i nakon kamera