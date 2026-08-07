Dok su mnogi sumnjali u njihove veze, oba para iz 'Gospodina Savršenog' zajedno plove kroz ljeto

Ljeto je u punom jeku, a jedina dva pobjednička para iz posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' posljednjih dana pokazuju kako uživaju u zajedničkim trenucima na moru.
Kaja i Karlo, čija je ljubavna priča započela u showu i nastavila se daleko od kamera, često dijele prizore sa svojih zajedničkih putovanja i izleta. Ovih su dana vrijeme provodili na brodu, uživajući u suncu, kupanju i opuštenoj atmosferi na Jadranu.
S druge strane, Petar i Anastasia, koji su nedavno potvrdili da su ponovno zajedno, također koriste svaki slobodan trenutak za bijeg na more. Nakon romantičnih fotografija iz Zadra, Anastasia je sada objavila novi niz fotografija s broda na kojima se vidi kako zajedno plove u zalazak sunca, kupaju se u kristalno čistom moru, ali i okušavaju u ribolovu.
Novi zajednički hobi?
Posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima Anastasia ponosno drži ulovljenu ribu, dok se na ostalim kadrovima vidi kako zajedno uživaju na brodu, smiju se i upijaju posljednje zrake sunca. Čini se da su, osim zajedničkih putovanja, pronašli i novi hobi u kojem jednako uživaju.
Pratitelji su oduševljeni njihovim ljetnim sadržajem, a brojni komentiraju kako izgledaju opušteno, sretno i zaljubljeno te da iz objava pršti dobra energija.
Ljubav koja traje i nakon kamera
Iako su njihove ljubavne priče započele u različitim sezonama showa, danas ih povezuje isto - uspjeli su svoju vezu nastaviti i nakon završetka snimanja.
Dok Kaja i Karlo već dugo grade zajednički život daleko od televizijskih kamera, Petar i Anastasia nakon pomirenja očito nadoknađuju propušteno vrijeme. Posljednjih dana gotovo svakodnevno dijele zajedničke fotografije i videa, a najnovije objave s broda pokazuju da ljeto provode upravo onako kako mnogi zamišljaju idealan odmor - uz more, zalaske sunca i mnogo zajedničkih trenutaka.