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Gospodin Savršeni

Dok svi pričaju o prekidu, bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez živi punim plućima: 'A što ste mislili, da nećemo uspjeti?'

Šime Elez ponovno privlači pažnju javnosti, a nakon ljubavnih drama odlučio je drastično promijeniti svakodnevicu i posvetiti se nečemu potpuno novom

RTL.hr
24.06.2026 12:00

Bivši 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, odlučio je okrenuti novi list i prepustiti se čistom adrenalinu.

Na svom je Instagram profilu podijelio niz fotografija s plaže, ali ovog puta razlog nije bilo samo sunčanje. Splićanin se, u društvu prijatelja Frane, bacio u savladavanje novog i prilično zahtjevnog ekstremnog sporta - kitesurfinga (surfanja sa zmajem).

"New skill acquired!"

Da mu početnički koraci, priprema opreme i borba s vjetrom na pješčanoj plaži nisu teško pali, dokazuju fotografije na kojima Šime u neoprenskom odijelu, s prepoznatljivim osmijehom, pozira uz masivni zmaj i dasku.

U opisu objave poslao je jasnu poruku svima koji su sumnjali u njega:

"A šta ste mislili, da ćemo Frane i ja odustat, da nećemo uspit?... kako da ne, new skill acquired" - poručio je samouvjereno Elez, ne zaboravivši zahvaliti ekipi iz škole kitesurfinga koja mu je pomogla da uspješno odradi prve sate na moru.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Najteže tek slijedi"

Iako je uspješno svladao prvu fazu i podigao zmaj, Šime je svjestan da pravi izazovi na valovima tek dolaze, pa je zagonetno dodao: "A najteže tek slijedi, jesam li dobro svatia".

Čini se da je ljetni reset u rodnoj Dalmaciji upravo ono što je bivšoj reality zvijezdi trebalo nakon pritiska javnosti. Dok u intervjuima ističe kako trenutno ne trči za novom ljubavi i da mu godi mir, njegove pratiteljice na društvenim mrežama itekako su primijetile da mu sportska aktivnost i adrenalinski hobiji dobro stoje.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Hoće li Šime do kraja ljeta postati pravi profesionalac na zmaju ili su u planu već neke nove avanture, ostaje nam za vidjeti!

šime elez gospodin savršeni
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