Dok svi pričaju o prekidu, bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez živi punim plućima: 'A što ste mislili, da nećemo uspjeti?'

Na svom je Instagram profilu podijelio niz fotografija s plaže, ali ovog puta razlog nije bilo samo sunčanje. Splićanin se, u društvu prijatelja Frane, bacio u savladavanje novog i prilično zahtjevnog ekstremnog sporta - kitesurfinga (surfanja sa zmajem).

Da mu početnički koraci, priprema opreme i borba s vjetrom na pješčanoj plaži nisu teško pali, dokazuju fotografije na kojima Šime u neoprenskom odijelu, s prepoznatljivim osmijehom, pozira uz masivni zmaj i dasku.

U opisu objave poslao je jasnu poruku svima koji su sumnjali u njega:

"A šta ste mislili, da ćemo Frane i ja odustat, da nećemo uspit?... kako da ne, new skill acquired" - poručio je samouvjereno Elez, ne zaboravivši zahvaliti ekipi iz škole kitesurfinga koja mu je pomogla da uspješno odradi prve sate na moru.