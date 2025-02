Dolazak Miloša sve poremetio! Neke su oduševljene, ali neke i ne: 'Previše je zgodan za moj ukus'

Djevojke su uživale u razgovoru s Milošem, a on je pokušao što više upoznati djevojke. Došli su i na temu godina, a Maida je odmah prokomentirala da su neke djevojke premlade za njega.''Neka ove starije koke uzmu Miloša'', rekla je Glorija djevojkama na drugom kauču.

Drugi Gospodin Savršeni Miloš je ušao u show i izazvao oduševljenje kod većine djevojaka, a posebno kod Maide. ''Malo ljudi zna da sam ja zbilja slaba na taj beogradski akcent – to mi je nešto wow. Mogu žmiriti, može biti bilo kakav frajer, ali kad čujem taj akcent, gotov je - gaće same padaju'', našalila se Maida.

''Iskreno, ne privlači me njegova pojava jer on je previše zgodan za moj ukus'', objasnila je Glorija. Djevojke su također komentirale da su zbunjene te da im ova situacija nije uredu. ''Ovo je već sad izgubilo smisao'', komentirale su, a Marina misli da možda Šime želi odustati. Također, djevojke nagađaju i je li to Šime našao svoju ljubav kad je došao drugi...

