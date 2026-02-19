Emisije
Gospodin Savršeni

Dolazak nove kandidatkinje Sofije rasplakao Laru: 'Nije mi bilo okej, moja obitelj će ovo gledati!'

Dolazak nove djevojke Sofije koja je prekinula Karlov grupni spoj s Larom, Ivom i Kajom, uzrujao je djevojke

RTL.hr
19.02.2026 22:35

Nakon što je nova kandidatkinja Sofija prekinula Karlov spoj, Lara nije mogla sakriti nezadovoljno, ali ni suze. Lara se slomila pred kamerama, ne zbog ljubomore, već zbog osjećaja poniženja i brige kako će cijela situacija izgledati njezinoj obitelji.

"Nije mi bilo okej, s obzirom na to da moja obitelj to gleda. Nije mi bilo u redu da ispadamo kao tri cure koje je ispalio dečko", rekla je kroz suze, objašnjavajući kako se rasplakala kada je zamislila scenu koju će gledati njezini voljeni.

Lara, Gospodin Savršeni
Lara, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Situacija je kulminirala potpunim razočaranjem i izjavom: "Sve u svemu, dan je upropašten."

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONSU VIDEO: Intervju s Larom

lara gospodin savršeni karlo gospodin savršeni sofija gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
