Dolazak nove kandidatkinje Sofije rasplakao Laru: 'Nije mi bilo okej, moja obitelj će ovo gledati!'

Nakon što je nova kandidatkinja Sofija prekinula Karlov spoj, Lara nije mogla sakriti nezadovoljno, ali ni suze. Lara se slomila pred kamerama, ne zbog ljubomore, već zbog osjećaja poniženja i brige kako će cijela situacija izgledati njezinoj obitelji.
"Nije mi bilo okej, s obzirom na to da moja obitelj to gleda. Nije mi bilo u redu da ispadamo kao tri cure koje je ispalio dečko", rekla je kroz suze, objašnjavajući kako se rasplakala kada je zamislila scenu koju će gledati njezini voljeni.
Situacija je kulminirala potpunim razočaranjem i izjavom: "Sve u svemu, dan je upropašten."
