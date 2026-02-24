Emisije
Gospodin Savršeni

Dolazak novih djevojaka slomio Mariju: 'Danas mi je najgori dan u ovoj vili'

Dolazak novih djevojaka u vilu 'Gospodina Savršenog' nije prošao bez posljedica, a posebno je pogodio Mariju. Ulazak Anđele i Ivone unio je novu dinamiku, ali i otvorio stare rane

RTL.hr
24.02.2026 22:15

Mariju je najviše zasmetao Anđelin komentar pri samom ulasku: "Jeste li pospremile kuću?" Rečenica koja je nekima možda zvučala kao šala, njoj je bila okidač za lavinu emocija.

Vidno potresena, nije skrivala suze. "Nije mi to u redu, uđem s jednom curom u auto i vratim se bez te cure i sad dolaze dvije nove i govore jesmo očistile kuću", rekla je uznemireno.

Anketa
Smatrate li da su djevojke u vili s razlogom ljute?

Emocije su je potpuno preplavile. "Ne mogu uopće opisati koje emocije imam. I tuga i bijes. Osjećam da nije fer prema Ani i Ivi, ne zbog tih djevojaka koje su ušle, ali mi je danas najgori dan u ovoj vili", priznala je.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Marijom

gospodin savršeni 2026 maria gospodin savršeni anđela gospodin savršeni
