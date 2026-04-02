Net.HR
Gospodin Savršeni

Drama pred finale! Karlo optužio Sorayu da ima dečka – ona ostala bez riječi

Kako se finale popularnog showa približava, tenzije u vili dosežu vrhunac

RTL.hr
02.04.2026 21:35

U središtu posljednje drame našli su se Karlo i Soraya, čiji je odnos još napetiji nakon šokantnih informacija iz vanjskog svijeta koje su dovele u pitanje njezinu iskrenost.

Informacija koja je sve promijenila

Tijekom napetog razgovora, Karlo je odlučio prekinuti nagađanja i izravno suočiti Sorayu s glasinama koje su stigle do njega. "Jedan od najvažnijih razloga zašto sam te danas pozvao je što je do mene opet došla informacija", započeo je Karlo, stvarajući nelagodu. Upitao ju je postoji li nešto iz vanjskog svijeta što mu nije rekla.

Kada je Soraya odlučno odgovorila "Ne", Karlo je otkrio pravu prirodu svoje sumnje. "Dobio sam jednu informaciju da nisi sama. Do mene je došla informacija da imaš dečka", rekao je, tražeći od nje objašnjenje. Optužba je ostavila Sorayu bez riječi, a njihov odnos stavljen je na najveći test do sada.

Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Sorayina obrana i duboko razočaranje

Iznenađena i povrijeđena, Soraya je oštro demantirala tvrdnje. "To nije istina. Moja prošla veza je bila u Njemačkoj, nakon koje sam se odselila. Ja sam totalno sama", objasnila je, ne skrivajući šok zbog onoga što čuje.

Naglasila je kako joj je neshvatljivo da se takve priče šire i dolaze do Karla. "Meni je to fascinantno. Da ja imam ljubav svog života vani, ne bih došla tu jer sam ovdje došla tražiti svoju ljubav", strastveno se branila. Istaknula je da je u show ušla isključivo zbog sebe i prilike da upozna nekog posebnog, te da je frustriraju stalne drame koje se pletu oko nje. "Zašto se radi tolika drama oko mene?" upitala je, vidno potresena.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Soraya burno reagirala zbog Karlove odluke: 'Ako sumnjaš u mene, onda nisi za mene'

Soraya pod udarom optužbi! 'Ona je mala zmijica i ima sto jednu masku na licu'

Soraya za RTL.hr nakon što joj je Karlo dao narančastu ružu: 'Istog sam trena htjela otići kući'

Soraya u suzama zbog Karla: 'Ajde molim te, sa mnom to nećeš raditi'

Soraya bijesni na Helenu: 'Spušta me pred Karlom. To je ljubomora, konkurencija i nesigurnost'

Ljubomora, spletke i strast! Kako se razvijao turbulentan odnos Soraye i Karla

Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?