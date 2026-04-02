Drama pred finale! Karlo optužio Sorayu da ima dečka – ona ostala bez riječi

U središtu posljednje drame našli su se Karlo i Soraya , čiji je odnos još napetiji nakon šokantnih informacija iz vanjskog svijeta koje su dovele u pitanje njezinu iskrenost.

Kada je Soraya odlučno odgovorila "Ne", Karlo je otkrio pravu prirodu svoje sumnje. "Dobio sam jednu informaciju da nisi sama. Do mene je došla informacija da imaš dečka", rekao je, tražeći od nje objašnjenje. Optužba je ostavila Sorayu bez riječi, a njihov odnos stavljen je na najveći test do sada.

Tijekom napetog razgovora, Karlo je odlučio prekinuti nagađanja i izravno suočiti Sorayu s glasinama koje su stigle do njega. "Jedan od najvažnijih razloga zašto sam te danas pozvao je što je do mene opet došla informacija", započeo je Karlo, stvarajući nelagodu. Upitao ju je postoji li nešto iz vanjskog svijeta što mu nije rekla.

Iznenađena i povrijeđena, Soraya je oštro demantirala tvrdnje. "To nije istina. Moja prošla veza je bila u Njemačkoj, nakon koje sam se odselila. Ja sam totalno sama", objasnila je, ne skrivajući šok zbog onoga što čuje.

Naglasila je kako joj je neshvatljivo da se takve priče šire i dolaze do Karla. "Meni je to fascinantno. Da ja imam ljubav svog života vani, ne bih došla tu jer sam ovdje došla tražiti svoju ljubav", strastveno se branila. Istaknula je da je u show ušla isključivo zbog sebe i prilike da upozna nekog posebnog, te da je frustriraju stalne drame koje se pletu oko nje. "Zašto se radi tolika drama oko mene?" upitala je, vidno potresena.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.