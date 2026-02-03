Drama u vili! Smiljana polila Petra i djevojke: 'Voda je osnovni sastojak ljudskog organizma, to je sve u svrhu zdravog života'

U raskošnoj vili gdje se dvadeset i četiri djevojke bore za naklonost Karla i Petra, prva je večer otkrila da se za pažnju neće birati sredstva. Tijekom plesa, Smiljana je vodom polila Petra, ali i djevojke koje su bile oko njega što je pokrenulo pravu buru u vili. "Namjerno je to napravila, to se vidjelo. Htjela je Petra politi, ali polila je nas", kazala je Katarina.
"Više ni ja nisam siguran", našalio se Petar koji je nastavio razgovarati s drugim djevojkama. I Veselka je prokomentirala situacija. "Želi pažnju žena i to je to. To je njezino oružje iz kojeg puca, ona puca iz čaše", kazala je.
Smiljana smatra da nema razloga da se ispriča. "Nisam se ispričala zato što to nije moj karakter da se ja ispričavam. Pogotovo ako smatram da to nije neka greška. Ono što znamo svi, a vjerojatno i djevojke u vili, je da je voda osnovni sastojak ljudskog organizma, tako da je to sve u svrhu jednog zdravog života", poručila je Smiljana.
