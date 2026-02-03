Drama u vili! Smiljana polila Petra i djevojke: 'Voda je osnovni sastojak ljudskog organizma, to je sve u svrhu zdravog života'

U raskošnoj vili gdje se dvadeset i četiri djevojke bore za naklonost Karla i Petra, prva je večer otkrila da se za pažnju neće birati sredstva. Tijekom plesa, Smiljana je vodom polila Petra, ali i djevojke koje su bile oko njega što je pokrenulo pravu buru u vili. "Namjerno je to napravila, to se vidjelo. Htjela je Petra politi, ali polila je nas", kazala je Katarina.

"Više ni ja nisam siguran", našalio se Petar koji je nastavio razgovarati s drugim djevojkama. I Veselka je prokomentirala situacija. "Želi pažnju žena i to je to. To je njezino oružje iz kojeg puca, ona puca iz čaše", kazala je.