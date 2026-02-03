Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Drama u vili! Smiljana polila Petra i djevojke: 'Voda je osnovni sastojak ljudskog organizma, to je sve u svrhu zdravog života'

Na prvom cocktail-paryju nove sezone 'Gospodina Savršenog' dogodila se prava drama

RTL.hr
03.02.2026 22:10

U raskošnoj vili gdje se dvadeset i četiri djevojke bore za naklonost Karla i Petra, prva je večer otkrila da se za pažnju neće birati sredstva. Tijekom plesa, Smiljana je vodom polila Petra, ali i djevojke koje su bile oko njega što je pokrenulo pravu buru u vili. "Namjerno je to napravila, to se vidjelo. Htjela je Petra politi, ali polila je nas", kazala je Katarina.

"Više ni ja nisam siguran", našalio se Petar koji je nastavio razgovarati s drugim djevojkama. I Veselka je prokomentirala situacija. "Želi pažnju žena i to je to. To je njezino oružje iz kojeg puca, ona puca iz čaše", kazala je.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Smiljana smatra da nema razloga da se ispriča. "Nisam se ispričala zato što to nije moj karakter da se ja ispričavam. Pogotovo ako smatram da to nije neka greška. Ono što znamo svi, a vjerojatno i djevojke u vili, je da je voda osnovni sastojak ljudskog organizma, tako da je to sve u svrhu jednog zdravog života", poručila je Smiljana.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Smiljanom

gospodin savršeni 2026 smiljana gospodin savršeni petar gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Matea za RTL.hr o trenutku kada ju je Karlo izbacio iz showa: 'Osjećala sam se prazno, a njegov poziv me šokirao'

Izbačene su! Ove kandidatkinje stigle su na Kretu, a nisu ni kročile u vilu 'Gospodina Savršenog'

Posebni spojevi pobudit će najskrivenije emocije: 'Malo sam se zaljubila'

Smiljana se na spoju našalila s Petrom i odbila ružu, on poručio: 'Zapamtit ću joj ovo'

Tko je Smiljana iz 'Gospodina Savršenog'? Svestrana doktorica koja sanja o nastupu na Eurosongu

Liječnica Smiljana traži savršenog: 'Želim da se svi okreću za nama'