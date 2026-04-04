Dramatičan tjedan uoči finala! Ovo su trenutci koji su nas ostavili bez daha

Od ljubavnih preokreta do dramatičnih izbacivanja, kandidati su ponovno pokazali da su emocije na vrhuncu, a odnosi na klimavim nogama. Ovo su trenuci koji su obilježili tjedan iza nas.

Soraya u suzama zbog Karla

Karlo je svojim odabirima za šarene ruže izazvao pravu buru. Soraya, koja je očekivala potvrdu njihova odnosa, ostala je šokirana narančastom ružom koja simbolizira sumnju. Njegove riječi da "nešto stoji između njih" izazvale su njezinu burnu reakciju. "Koji dečko trenutno mozak ima? Ajde molim te, sa mnom to nećeš raditi", komentirala je vidno povrijeđena Soraya koja nije skrivala suze.

Karlo naljutio Anastasiju

Ceremonija podjele šarenih ruža bila gorko-slatka za Anastasiju, koja je od Petra dobila crvenu ružu, no Karlo joj je uručio žutu, poprativši je komentarom kako su se njezine emocije preokrenule u lošem smjeru, "možda čak i u inat". Takva optužba izazvala je burnu reakciju. "Ja sam samo razmišljala hoće li to pogoditi Petra i hoće li to utjecati na njegovo mišljenje o meni. Smatrala sam to jako nepotrebnim i kao da to radi iz inata kako bi poremetio moj i Petrov odnos. Ne smatram da sam ja ovdje napravila ništa iz inata. Ja sam ta koja je birala", odlučno se branila, objašnjavajući kako je jednostavno pronašla nešto bolje i da on to mora prihvatiti.

Petar i Anastasia se strastveno ljubili na cocktail-partyju

Petar je još jednom poljubio Anastasiju, ali ovoga puta na cocktail-partyju, a druge djevojke sve su vidjele. "Samo sam osjetio da to uradim i uradio sam. Uvijek je bila ta neka energija, neka privlačnost. Mislim da smo ostali bez riječi ne zato što nismo imali o čemu pričati, već zato što smo čekali taj trenutak da se poljubimo", opisao je Petar.

Konačno pao poljubac između Karla i Helene

U trenutku potpune opuštenosti, dogodio se poljubac koji je oboma donio veliko olakšanje i potvrdio da njihova priča ide u pravom smjeru. Karlo je osjetio da je time probijena najveća prepreka. "U trenutku kad smo se poljubili, u glavi mi je samo bilo: napokon! Napokon možemo razvijati ovaj odnos kako treba, a ne da se bavimo time hoću li ja tebe pustiti ili ne", s oduševljenjem je podijelio svoje misli.

Karlo optužio Sorayu da ima dečka

Karlo je Sorayi otkrio pravu prirodu svoje sumnje. "Dobio sam jednu informaciju da nisi sama. Do mene je došla informacija da imaš dečka", rekao je, tražeći od nje objašnjenje. Optužba je ostavila Sorayu bez riječi, a njihov odnos stavljen je na najveći test do sada.

Karlo izbacio Sorayu iz showa

Unatoč Sorayinim pokušajima da negira situaciju i tračeve, Karlo je priznao da su ga glasine duboko poljuljale. "Između mene i Soraye cijelo vrijeme pojavljuju se neke priče koje stvarno kao mušice idu oko moje glave i užasno me to živcira", rekao je, dodavši kako ga sumnje koče da naprave korak dalje. "Jednostavno, preko ovih nekih stvari ja ne mogu jer mene to cijelo vrijeme muči." Iako je bio rastrgan, prevagnula je sumnja. Odlučio je njihov odnos svesti na prijateljsku razinu, no drama tu nije stala. Ubrzo je donio i konačnu odluku da je za nju show gotov. "Mislim da ti je lakše i bolje za tebe da te ja poštedim te muke", rekao joj je, čime je njezin put u showu naglo završen.

Žaklina ostala bez ruže i ispala iz showa

Karlo se suočio s jednom od najtežih odluka do sada, kako je i sam priznao. Dok je neke ruže dodijelio s relativnom lakoćom, njegov posljednji odabir pretvorio se u pravu dramu. S jedne strane bila je Žaklina, s kojom, kako je rekao, "nije skoro pa ništa dobio", a s druge strane Nuša, s kojom je odnos bio intenzivan, ali i obilježen stalnim sumnjama u njezinu iskrenost. Nakon što je ostala bez ruže, Žaklina se nije suzdržavala. U svom oproštajnom govoru jasno je dala do znanja što misli o ishodu, a posebno o djevojci koja je ostala umjesto nje. "Smatram da Karlo ne bi trebao vjerovati Nuši pošto dosta laži izmišlja i bitan joj je samo plasman u finale", rekla je, te pohvalila Helenu i Smiljanu kao jedine iskrene osobe u kući. Njezine riječi odjeknule su među djevojkama, koje su komentirale da su za oproštaj mogle biti i neke ljepše, ali i da su njezine riječi bile iskrene.

Petar poslao Antonelu kući

Petar je svoje odluke temeljio na podršci i borbenosti koju su djevojke pokazale. Njegove su ruže otišle djevojkama za koje je osjećao da su od početka bile tu za njega i borile se za njegovu naklonost. Posljednju ružu dodijelio je Smiljani, unatoč njihovom nedavnom "energetski čudnom" razgovoru. Priznao je da mu je na svoj, jedinstven način pokazala da joj je stalo. Antonela je tako ostala bez ruže i napustila show. Zahvalila je obojici na prilici i lijepim uspomenama. "Drago mi je da sam vas upoznala i želim vam puno sreće dalje u odabiru, vodite se srcem", poručila je dečkima, napuštajući show uzdignute glave.

