Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Druže se Antonela i Soraya iz 'Gospodina Savršenog', a u njihovom društvu bila i Franka: Evo o čemu se radi

Antonela i Soraya iz showa 'Gospodin Savršeni' provele su zajedno vikend

RTL.hr
20.04.2026 08:53

Peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojna uzbuđenja, a dvije kandidatkinje koje su se posebno istaknule i ostale u sjećanju gledatelja su Soraya i Antonela. Iako ljubav nisu pronašle pred kamerama, obje su nakon showa okrenule novu stranicu i uspješno grade svoje živote. Sada su na društvenim mrežama kako su vikend provele u Zadru, i to na poslovnom eventu. S njima je u društvu bila i glazbenica Franka. 

Soraya, Franka i Antonela, Gospodin Savršeni
Soraya, Franka i Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Soraya: Nova ljubav i život u Zagrebu

Soraya, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja, privukla je pažnju svojim jedinstvenim stilom i turbulentnim odnosom s neženjom Karlom. Glasine da izvan showa ima dečka duboko su je povrijedile, a Karlovo nepovjerenje dovelo je do konačnog prekida. "Drago mi je da se to dogodilo jer sam shvatila kakav je kao osoba. Iskreno, za mene to nije bio muškarac", oštro je zaključila.

Soraya, Gospodin Savršeni
Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Danas živi u Zagrebu, a nakon showa prošla je kroz tjelesnu transformaciju, izgubivši kilograme kombinacijom teretane i pilatesa. Osim nove frizure, u njezin je život ušla i nova ljubav. "Emotivno sam zauzeta. Upoznala sam divnu osobu i drago mi je zbog toga", priznala je, dodavši da svoj najveći san - otvaranje vlastitog kozmetičkog salona u centru Zagreba – planira uskoro ostvariti.

Antonela: Poduzetnički uspjeh u rodnoj Slavoniji

Antonela, Slavonka, koja je neko vrijeme živjela i u Njemačkoj, vratila se u rodni Slavonski Brod gdje je danas vlasnica uspješnog kozmetičkog salona, a uz to studira i marketing.

Antonela, Gospodin Savršeni
Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

U show je ušla s ciljem da pronađe partnera za iskrenu vezu, no iskustvo snimanja donijelo joj je i dosta stresa, zbog čega je, kako je priznala, dobila nekoliko kilograma. Povratkom u svakodnevicu, vratila se zdravim navikama, a u održavanju forme pomaže joj i dinamičan posao u salonu. Svojim putem nakon showa dokazuje da je žena koja zna što želi i ne boji se raditi kako bi to postigla.

