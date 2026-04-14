Gospodin Savršeni

Druže se 'Gospoda Savršena' - Karlo i Miloš: Otkrili da su ljeto proveli zajedno

Miloš i Karlo sprijateljili su se uoči snimanja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni'

14.04.2026 09:22

Karlo Godec, protagonist pete sezone 'Gospodina Savršenog', i Miloš, koji je srca gledateljica osvajao u četvrtoj sezoni odlični su prijatlji. Njihovo druženje izvan svijeta realityja potvrđuje da ih je ovo iskustvo itekako spojilo. 

Karlo je na svom Instagram profilu objavio fotografiju s obale na kojoj pozira s Milošem.

"Napokon i ovu sliku možemo objaviti", napisao je Karlo. 

FOTO: Instagram

Miloš se nadovezao kako je "ljeto bilo jako", što znači da su njih dvojica prijatelji već neko vrijeme. 

FOTO: Instagram

Različiti ljubavni putevi, ista prijateljska veza

Dok je njihovo prijateljstvo ostalo čvrsto, ljubavni putevi su im nakon showa krenuli u različitim smjerovima. Karlo Godec svoju je posljednju ružu dao Kaji Casar, s kojom je nakon završetka snimanja započeo zajednički život u Zagrebu, te se njihova veza čini sretnom i stabilnom.

S druge strane, Miloš Mićović je u finalu svoje sezone odabrao Maidu Ribić, no njihova romansa nije potrajala. Unatoč ljubavnom razočaranju, Miloš je iz showa izašao bogatiji za vrijedna prijateljstva, što i sam često ističe.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

POGLEDAJTE SAVRŠENI PODCAST S KAJOM I KARLOM:

gospodin savršeni 2026 karlo gospodin savršeni miloš gospodin savršeni
