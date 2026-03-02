Emisije
Gospodin Savršeni

Dvije djevojke dobile misterioznu ružičastu ružu! 'Prošli su me trnci'

U vili Gospodina Savršenog' došlo je do neizvjesne situacije koja je šokirala sve

RTL.hr
02.03.2026 09:00

Dvije djevojke, nakon svojih spojeva, dobile su misteriozne ružičaste ruže, ali to nije prošlo bez stresa i zbunjenosti. "Prošli su me trnci doslovno. Sad sam pod stresom", priznala je jedna od njih.

Petar je pokušao smiriti situaciju, govoreći kako ova ruža ima posebno značenje, ali to je samo povećalo nestrpljenje među djevojkama. Prihvaćanjem ruže, obje su pokazale da su spremne za idući korak, no što to točno znači, još uvijek je nejasno.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
