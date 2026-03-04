Dvije djevojke odbile Karlovu ružu! 'Od čovjeka kojeg želim upoznati sam dobila ružu, tako da tvoju neću'

Karlo je doživio dva neočekivana trenutka na ceremoniji ruža. Prvo je ponudio ružu jednoj od djevojaka, no ona je odbila njegovu ponudu. "Uvijek slušam svoju intuiciju i nikada me ne laže. Sada sam je poslušala i napravila ono što je trebalo", izjavila je, dodajući: "Karlo, drago mi je što sam te upoznala, ali od čovjeka kojeg želim upoznati već sam dobila ružu, pa tvoju neću prihvatiti."
Karlo nije mogao sakriti iznenađenje: "Iskreno, iznenadila me, ali nisam mogao reći da nisam očekivao nešto ovako jer se više zainteresirala za Petra. Međutim, nisam znao da mi je potpuno zatvorila vrata."
Nakon toga, još jedna djevojka donosi iznenađujuću odluku – odbija Karlovu ružu. Iako je uz šalu prihvatila Petrovu ružu, za Karla nije bilo mjesta. "Ovu ružu bih dala nekome drugome, i ti to znaš. Ja sam spremna ići samo za jednu osobu, vodim se emocijama i nisam taktična", izjavila je odlučno.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.