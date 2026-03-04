Dvije djevojke odbile Karlovu ružu! 'Od čovjeka kojeg želim upoznati sam dobila ružu, tako da tvoju neću'

Karlo je doživio dva neočekivana trenutka na ceremoniji ruža. Prvo je ponudio ružu jednoj od djevojaka, no ona je odbila njegovu ponudu. "Uvijek slušam svoju intuiciju i nikada me ne laže. Sada sam je poslušala i napravila ono što je trebalo", izjavila je, dodajući: "Karlo, drago mi je što sam te upoznala, ali od čovjeka kojeg želim upoznati već sam dobila ružu, pa tvoju neću prihvatiti."

Karlo nije mogao sakriti iznenađenje: "Iskreno, iznenadila me, ali nisam mogao reći da nisam očekivao nešto ovako jer se više zainteresirala za Petra. Međutim, nisam znao da mi je potpuno zatvorila vrata."