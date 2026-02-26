Emisije
Gospodin Savršeni

Dvije djevojke šokirale Petra i odbile njegovu ružu: 'Sviđa mi se Karlo'

Nakon što su ukinuti timovi, djevojke su dobile priliku odabrati dvije ruže, ali su isto tako mogle odbiti jednu

RTL.hr
26.02.2026 08:00

Nakon što je Petar na ceremoniji ruža jednu djevojku pozvao i ponudio joj ružu, uslijedio je šok. Skupljajući hrabrost, djevojka je odlučila odbiti njegovu ponudu, riskirajući time svoj ostanak u showu. Njezino objašnjenje bilo je izravno i iskreno: "Ti si fantastičan dečko i super mi je konekcija s tobom, ali imam dojam da mi je malo više prijateljska. Sviđa mi se Karlo."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iako vidno iznenađen, Petar je njezinu odluku prihvatio džentlmenski, poručivši: "Poštujem to. Mislim da je to vrlo iskreno od tebe." S ovim potezom, djevojka je jasno pokazala da nije došla kalkulirati, već slijediti svoje srce.

Osim nje, Petar je još jednoj djevojci ponudio ružu, no ona je odbila. "Meni je bilo jako drago što sam te upoznala. Puno smo ses zabavljali samo već imam jednu konekciju gdje se osjećam dobro tako da mislim da ne bi bilo fer ni prema meni, ni prema tebi da prihvatim tu ružu", kazala je. 

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

