Dvije djevojke šokirale Petra i odbile njegovu ružu: 'Sviđa mi se Karlo'

Nakon što je Petar na ceremoniji ruža jednu djevojku pozvao i ponudio joj ružu, uslijedio je šok. Skupljajući hrabrost, djevojka je odlučila odbiti njegovu ponudu, riskirajući time svoj ostanak u showu. Njezino objašnjenje bilo je izravno i iskreno: "Ti si fantastičan dečko i super mi je konekcija s tobom, ali imam dojam da mi je malo više prijateljska. Sviđa mi se Karlo ."

Iako vidno iznenađen, Petar je njezinu odluku prihvatio džentlmenski, poručivši: "Poštujem to. Mislim da je to vrlo iskreno od tebe." S ovim potezom, djevojka je jasno pokazala da nije došla kalkulirati, već slijediti svoje srce.

Osim nje, Petar je još jednoj djevojci ponudio ružu, no ona je odbila. "Meni je bilo jako drago što sam te upoznala. Puno smo ses zabavljali samo već imam jednu konekciju gdje se osjećam dobro tako da mislim da ne bi bilo fer ni prema meni, ni prema tebi da prihvatim tu ružu", kazala je.

