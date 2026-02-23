Dvije nove djevojke unijele pomutnju u vilu! 'Ja sam došla ukrasti 'Gospodina Savršenog'

Ulazak dviju novih natjecateljica u show 'Gospodin Savršeni' unio je nemir i podigao tenzije među djevojkama koje su već tjednima u vili

Žaklina i Sofija svojim su dolaskom prekinule idilu grupnih spojeva i odmah izazvale lavinu komentara, a dok one tvrde da su došle pronaći ljubav, ostale kandidatkinje njihov su nastup doživjele kao arogantan i provokativan. Jedna od novih djevojaka, tridesetogodišnja Žaklina iz Sombora, jasno je istaknula što očekuje od sudjelovanja u showu. Nositeljica titula Miss medija i Miss fotogeničnosti otkrila je kako je njezino vrijeme "zločestih dečki" prošlo.

icon-expand Sofija i Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Dosad sam voljela barabe. Sada sam rekla, imam trideset godina i definitivno je vrijeme da nađem nekog mirnog, normalnog dečka. Konačno", izjavila je Žaklina, dodavši kako u životu traži stabilnost i zrelog muškarca koji će je znati čuvati "kao kap vode na dlanu". Svoja očekivanja sažela je odlučnom izjavom: "Ništa manje od toga nisam ni zaslužila."

Došla sam širiti ljubav

U Karlov tim stigla je Sofija iz Beograda, studentica informacijskih sustava. "Ljubav je ja, a ja sam došla širiti ljubav svima." Njezin ležeran i pomalo drzak stav odmah je protumačen kao znak arogancije, što je izazvalo negodovanje ostalih djevojaka. "Ja sam došla ukrasti 'Gospodina Savršenog' što ću i napraviti", kazala je. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.