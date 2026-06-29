Dvojac s naslovnice: 'Gospodin Savršeni' Petar i zanosna Anastasia pozirali u čarobnom vrtu, njezina suknja hit je sezone!

Lijepa Anastasia podijelila je na svom Instagram profilu seriju predivnih kadrova iz bajkovitog i zelenog Botaničkog vrta. Objava je u samo nekoliko minuta prikupila stotine lajkova i pokrenula lavinu pozitivnih komentara vjernih pratitelja koji s velikim zanimanjem prate svaki korak ovog atraktivnog para.
Okruženi raskošnim palmama, gustim zelenilom i rascvjetanim ružičastim grmovima, zaljubljeni dvojac izgledao je doslovno kao s naslovnice nekog prestižnog modnog časopisa. Za ovu opuštenu ljetnu šetnju skrivenim zagrebačkim rajem, Anastasia je odabrala modnu kombinaciju koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu liniju. Odjenula je jednostavan crni topić i dugačku, lepršavu bijelu suknju na katove, koja je cijelom prizoru dala dodatnu dozu romantike. Cijelu je estetiku zaokružila stavljanjem upečatljivog cvijeta u kosu, dok je njezina prepoznatljiva crna kosa savršeno uokvirila njezino lice s minimalističkom, ali efektnom šminkom.
Zgodni, predivni i zaljubljeni do ušiju
Ni njezin partner, markantni Petar, modno nije zaostajao. U jednostavnoj i ležernoj crnoj majici, ponosno je pokazao svoj prepoznatljiv šarm i isklesanu građu. Na zajedničkom selfiju koji su snimili ispred prepoznatljivog staklenika, par je poslao nevjerojatno pozitivnu energiju, a njihovi bliski pogledi i osmijesi jasno govore koliko uživaju u zajedničkim trenucima.
Anastasia je uz ovu ljetnu objavu stavila tek nekoliko prigodnih ljetnih i cvjetnih emotikona, prepustivši fotografijama da same ispričaju priču o njihovoj idili. Reakcije javnosti i prijatelja u komentarima bile su trenutačne:
Sudeći po ovim romantičnim i opuštenim kadrovima iz zelenog raja u samom srcu grada, Petar i Anastasia ljetne dane provode na najbolji mogući način – bježeći od gradske vreve i uživajući u suncu, prirodi te, najvažnije od svega, jedno u drugome!