Dvojac s naslovnice: 'Gospodin Savršeni' Petar i zanosna Anastasia pozirali u čarobnom vrtu, njezina suknja hit je sezone!

Lijepa Anastasia podijelila je na svom Instagram profilu seriju predivnih kadrova iz bajkovitog i zelenog Botaničkog vrta. Objava je u samo nekoliko minuta prikupila stotine lajkova i pokrenula lavinu pozitivnih komentara vjernih pratitelja koji s velikim zanimanjem prate svaki korak ovog atraktivnog para.

Okruženi raskošnim palmama, gustim zelenilom i rascvjetanim ružičastim grmovima, zaljubljeni dvojac izgledao je doslovno kao s naslovnice nekog prestižnog modnog časopisa. Za ovu opuštenu ljetnu šetnju skrivenim zagrebačkim rajem, Anastasia je odabrala modnu kombinaciju koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu liniju. Odjenula je jednostavan crni topić i dugačku, lepršavu bijelu suknju na katove, koja je cijelom prizoru dala dodatnu dozu romantike. Cijelu je estetiku zaokružila stavljanjem upečatljivog cvijeta u kosu, dok je njezina prepoznatljiva crna kosa savršeno uokvirila njezino lice s minimalističkom, ali efektnom šminkom.