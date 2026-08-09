Egzotično izdanje: Manuela iz 'Gospodina Savršenog' mami poglede na luksuznom ljetovanju

Atraktivna brineta Manuela , koja je gledatelje osvojila sudjelovanjem u showu 'Gospodin Savršeni' , još je jednom potvrdila zašto slovi za jednu od najupečatljivijih kandidatkinja popularnog reality formata. Svestrana brineta s bogatim iskustvom u svijetu mode i marketinga trenutačno uživa na ljetnom odmoru, a svojim najnovijim fotografijama na društvenim mrežama doslovno je zapalila pratitelje.

Osim elegantnih izdanja s obale, bivša kandidatkinja pokazala je da na odmoru voli i dozu adrenalina. Na svojem je profilu podijelila i snimke s privatnog glisera, otkrivajući kako provodi dane krstareći tirkiznim morem uz pogled na spektakularne planinske pejzaže.

Sudeći prema viđenom, Manuela doista zna kako maksimalno iskoristiti ljetne dane, a njezina egzotična izdanja i opušteni ljetni kadrovi iz dana u dan prikupljaju brojne komplimente oduševljenih pratitelja.