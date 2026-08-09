Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Egzotično izdanje: Manuela iz 'Gospodina Savršenog' mami poglede na luksuznom ljetovanju

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' pokazala je kako uživa na obali. U uskoj crvenoj haljini s dubokim izrezom i cvijetom u kosi izgledala je poput prave latino dive

RTL.hr
09.08.2026 18:00

Atraktivna brineta Manuela, koja je gledatelje osvojila sudjelovanjem u showu 'Gospodin Savršeni', još je jednom potvrdila zašto slovi za jednu od najupečatljivijih kandidatkinja popularnog reality formata. Svestrana brineta s bogatim iskustvom u svijetu mode i marketinga trenutačno uživa na ljetnom odmoru, a svojim najnovijim fotografijama na društvenim mrežama doslovno je zapalila pratitelje.

Manuela, Gospodin Savršeni
Manuela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Luksuz, vožnja gliserom i ljetni hedonizam

Osim elegantnih izdanja s obale, bivša kandidatkinja pokazala je da na odmoru voli i dozu adrenalina. Na svojem je profilu podijelila i snimke s privatnog glisera, otkrivajući kako provodi dane krstareći tirkiznim morem uz pogled na spektakularne planinske pejzaže.

Sudeći prema viđenom, Manuela doista zna kako maksimalno iskoristiti ljetne dane, a njezina egzotična izdanja i opušteni ljetni kadrovi iz dana u dan prikupljaju brojne komplimente oduševljenih pratitelja.

manuela gospodin savršeni rtlhr gospodin savršeni 2025
Gospodin Savršeni

Bivši Gospodin Savršeni okuplja ekipu na obali: Pogledajte kako Miloš, Kaja i Karlo uživaju u ljetnoj idili uz gitaru i more

Moglo bi te zanimati

Nikad nasmijaniji! Anastasia i Petar s Dugog otoka podijelili nove romantične prizore

Prijateljstvo koje je nadživjelo show 'Gospodin Savršeni': Antonela, Maja i Soraya uživale u večernjem izlasku u Splitu

Mikrofon joj opasno dobro stoji: Maja iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila novim potezom, pogledajte što je radila na terenu

Dok su mnogi sumnjali u njihove veze, oba para iz 'Gospodina Savršenog' zajedno plove kroz ljeto

Mia iz 'Gospodina Savršenog' pobjegla s plaže u planinsku avanturu i poručila: 'Jedna od najboljih odluka!'

Besprijekoran ljetni look: Monika iz 'Gospodina Savršenog' zablistala na društvenim mrežama i pokupila sve simpatije

Pročitaj na Net.hr
Jedna od onih fotografija koje se gledaju dvaput: Ova brineta teško je mogla proći nezapaženo
Zaručio se George Russell: Njegova Carmen pokazala raskošni zaručnički prsten
Udala se Tallulah Willis, najmlađa kći glumačkih legendi Brucea Willisa i Demi Moore
Kakva ekipa! Bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' u Zadru se družile s Karlom i Kajom
Brojne dame zablistale na Alki, a Sonja Jandroković i Matilda Šuta posebno oduševile
Što su temperature više, to je tkanine manje: Ove poznate dame ne izlaze iz bikinija cijelo ljeto
Ronaldova izabranica zna mamiti poglede: Minijaturnim bikinijima jedva obuzdava obline
Vruć ljetni dan izmamio Zagrepčane u Maksimir, no za ove dvije brinete okretali su se baš svi
Sjećate li se Vanje? Pobjednica 'Gospodina Savršenog' napravila je veliku transformaciju
Tisuće čekale vjenčanje Ronalda i Georgine, a onda je nastala nevjerojatna pomutnja