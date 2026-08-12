Ekipa 'Gospodina Savršenog' okupila se na Viru: Evo koji je poseban razlog sve doveo na isto mjesto!

Nakon opuštenih trenutaka i zvuka gitare na obali, vesela se ekipa preselila na Vir, a povod za novo okupljanje nije bio samo obično ljetovanje - razlog je itekako poseban.

Na društvenim mrežama osvanuli su kadrovi s idilične plaže na Viru. Miloš Mićević objavio je fotografiju s pješčane obale uz bezvremenski hit Olivera Dragojevića "Prati me kroz snove", dok je u pozadini ekipa uživala uz akustičnu gitaru i opuštene morske trenutke.

No, prava zvijezda ovog okupljanja i glavni povod dolaska na Vir bio je rođendan Antonele! Cijelo društvo stiglo je kako bi u stasitom i veselom stilu dočekalo njezin poseban dan na obali.