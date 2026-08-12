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Gospodin Savršeni

Ekipa 'Gospodina Savršenog' okupila se na Viru: Evo koji je poseban razlog sve doveo na isto mjesto!

Ljetne avanture bivših sudionika showa 'Gospodin Savršeni' nastavljaju se u punom sastavu na Jadranu

RTL.hr
12.08.2026 07:00

Nakon opuštenih trenutaka i zvuka gitare na obali, vesela se ekipa preselila na Vir, a povod za novo okupljanje nije bio samo obično ljetovanje - razlog je itekako poseban.

Slavlje uz more i gitara na plaži

Na društvenim mrežama osvanuli su kadrovi s idilične plaže na Viru. Miloš Mićević objavio je fotografiju s pješčane obale uz bezvremenski hit Olivera Dragojevića "Prati me kroz snove", dok je u pozadini ekipa uživala uz akustičnu gitaru i opuštene morske trenutke.

No, prava zvijezda ovog okupljanja i glavni povod dolaska na Vir bio je rođendan Antonele! Cijelo društvo stiglo je kako bi u stasitom i veselom stilu dočekalo njezin poseban dan na obali.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Poznata lica na jednom mjestu

Na Viru se tako okupila prava mala "reunion" ekipa. Uz Miloša Mićevića i slavljenicu, u ljetnoj idili uživaju i Karlo Godec, Kaja Casar, koje su uz zajedničku fotografiju s plaže poručila: "Same us, different chapter."

Miloš, Antonela, Kaja, Gospodin Savršeni
Miloš, Antonela, Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Spoj rođendanskog slavlja, morskog zraka i prijatelja koji su se zbližili pred kamerama pokazao se kao savršena formula za nezaboravan vikend na Viru!

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Gospodin Savršeni

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Gospodin Savršeni

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