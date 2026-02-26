EKSKLUZIVNO Ana iz 'Gospodina Savršenog': 'Tjedan dana nakon izlaska iz showa upoznala sam ljubav svog života'

Ana iz showa 'Gospodin Savršeni' otkrila je za RTL.hr da se zaljubila nakon showa

icon-close

Ana je prije ceremonije napustila show 'Gospodin Savršeni'. Za RTL.hr je otkrila kako se osjećala povodom toga, ali i koje sve novosti ima u životu otkako je televizijska avantura za nju završila.

Kad ti je Petar rekao da osjeća samo prijateljstvo, jesi li to stvarno već očekivala ili si se ipak malo nadala drugačijem ishodu?

Već na samom početku bilo mi je jasno da između nas nema romantične dinamike. Osjetila sam ugodan, prijateljski odnos, ali ne i onu iskru koja za mene čini razliku. U tom trenutku znala sam da je to više energija suradnje nego ljubavi.

Rekla si da često predosjetiš što će se dogoditi. Jesi li i prije tog razgovora osjećala da između vas nema romantike?

Vjerujem svojoj intuiciji jer me kroz život nikada nije iznevjerila. Još tada sam osjetila da se ta priča neće razvijati u romantičnom smjeru.

icon-expand Ana, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

U kojem trenutku si shvatila da se vaš odnos ne razvija u ljubavnom smjeru?

Na prvom razgovoru na cocktail partyju postalo mi je potpuno jasno da među nama nema kemije. Smatram da se prava povezanost osjeti odmah – bez forsiranja i bez uvjeravanja.

Je li ti bilo lakše što te poslao kući na spoju ili bi ti bilo draže da se to odvilo na ceremoniji ruža?

Odlazak mi je emotivno pao zbog djevojaka, posebno zbog Maje s kojom sam izgradila iskreno i vrijedno prijateljstvo. No danas na sve gledam s velikom zahvalnošću. Samo tjedan dana nakon povratka kući upoznala sam ljubav svog života. Danas živimo zajedno, dijelimo iste vrijednosti i gradimo zajedničke ciljeve. Život me nagradio upravo onda kada je trebalo.

Cijeniš li to što nije odugovlačio i što je bio direktan?

Iskrenost mi je uvijek bila prioritet. Smatram da su transparentnost i otvorena komunikacija temelj svakog kvalitetnog odnosa.

icon-expand Ana, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kako si se osjećala nakon tog posljednjeg razgovora s Petrom?

Otišla sam mirna, dostojanstvena i sretna. Znala sam da me izvan showa čeka moj stvarni život – moja obitelj, prijatelji i ono što mi je zaista važno.

Jesi li ti osjećala nešto više prema njemu?

Nismo osjetili onu dublju povezanost, i to je potpuno u redu. Ljubav se ne može planirati ni glumiti. On je svoje srce pronašao drugdje, a ja sam svoje vrlo brzo pronašla tamo gdje je trebalo biti.

Što je po tebi nedostajalo da prijateljstvo preraste u nešto više?