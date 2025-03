EKSKLUZIVNO Ana za RTL.hr o odlasku iz 'Gospodina Savršenog': 'Zaljubila sam se u njega, mislim da mu namjere nisu bile iskrene'

Iskreno, nisam očekivala da će mi Šime reći da nisam vjerovala njegovim namjerama jer nakon razgovora kojeg smo imali na ceremoniji, idući put kad smo se sreli na coctail partyju mi je stvarno izgovorio neke ružne riječi. Ančice, popij si malo, na primjer. Drugi dan je rekao da se šalio, ali meni ta njegova isprika koja uopće nije zvučala kao isprika, sve je to bio neki nesporazum, nije zvučala iskreno. Ako nečije namjere nisu bile iskrene, mislim da su to njegove.

Zašto misliš da to ne bi funkcioniralo na duge staze?

Teško pitanje. I je i nije. Žao mi je jer mi je na Rodosu bilo zaista prekrasno. Jedno divno iskustvo. Upoznala sam odlične djevojke i bilo mi je jako lijepo s njima. Zaljubila sam se i bilo mi je teško ići doma, ali sam i sama shvatila da to sa Šimom neće funkcionirati na neke dulje staze. To je bilo moje vrijeme za ići kući.

Inače sam jako zaljubljive prirode, prijatelji su me zezali kada sam izjavila na coctail partyju da mi se netko dugo nije tako svidio. Meni se jako često netko svidi. Dosta sam osjećajna i to je jedna od stvari koje sam naučila u showu o sebi. Naučila sam u showu da moram stati na kočnicu i uzeti si više vremena da upoznam nekoga.

Jesi li na odlasku plakala zbog Šime ili zbog djevojaka?

One su sve skupile oko mene i one su me rasplakale.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.

Anin odlazak pogledajte odmah na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.