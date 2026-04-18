EKSKLUZIVNO Anastasia i Petar u 'Savršenom pocastu': 'Petar je upoznao moju obitelj. Sad živimo zajedno'

Anastasia i Petar, par koji je osvojio srca gledatelja u posljednjoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", po prvi su put otvoreno progovorili o svim detaljima svoje veze. U "Savršenom podcastu" kod voditeljice Anite Martinović otkrili su kako je izgledao njihov život u tajnosti nakon snimanja, kako su se nosili s pritiskom i drugim djevojkama te kakvi su im planovi za budućnost. Njihova priča, koja je započela pred kamerama, nastavlja se daleko od svjetla reflektora, a par tvrdi - iskrenija je i jača no ikad. Nakon završetka snimanja, za njih je uslijedilo dugo razdoblje skrivanja. Zbog pravila produkcije, svoju vezu nisu smjeli otkriti javnosti sve do emitiranja posljednje epizode. To vrijeme proveli su zajedno u izolaciji, prvo u Zadru, zatim u Kragujevcu i na kraju mjesec i pol dana u Zagrebu. "Bili smo zatvoreni kao kanarinci", slikovito je opisao Petar, a Anastasia je to razdoblje usporedila s pandemijskom karantenom. Ipak, ističu kako im je to vrijeme pomoglo da učvrste svoj odnos. Zajedničko gledanje epizoda bilo im je iznimno važno. "Meni je jako značilo da to gledam s njime, da mi sve objasni. Cijelo to emitiranje mi onda nije bio problem", priznala je Anastasia.

Od odbojnosti prema Karlu do neočekivanog klika

Iako se na kraju ispostavilo da su savršen par, njihov put u showu nije bio nimalo jednostavan. Anastasia je isprva gradila odnos s Karlom, no priznaje kako je među njima postojala "velika odbojnost" zbog koje se nikada nije mogla potpuno opustiti. Trenutak kad je upoznala Petra sve je promijenio. "Shvatila sam da je to jako velika razlika kako se ja osjećam s Petrom, a kako s Karlom. Tada više nije bilo dvojbe", objasnila je.

Anastasia i Petar, Savršeni podcast FOTO: RTL

S druge strane, Petar u show nije ušao s očekivanjem da će pronaći ljubav. "Došao sam zbog iskustva, otvoren za ljubav ako se dogodi, ali nisam očekivao ovakav intenzitet", rekao je. Priznaje da mu se Anastasia svidjela od samog početka, no nije si to htio odmah priznati. Tek gledajući snimke, primijetio je sitne, nesvjesne geste, poput pogleda ili dodira po ramenu, koje su odavale njegove osjećaje. "Zapravo, ona mi se sviđala od početka, ali ja to možda nisam htio sebi priznati. Odvijalo se na neki jako prirodan način", kazao je Petar.

Prijateljstvo na kušnji i poljubac koji je sve potvrdio

Jedna od najvećih prepreka njihovoj vezi bio je odnos s drugim djevojkama, ponajviše Anastasijinom prijateljicom Nušom, koja je također gajila simpatije prema Petru. Anastasia priznaje da se zbog toga osjećala krivo. "Osjećala sam se krivo zbog prijateljice i zbog situacije, ali nakon nekog vremena shvatiš da bi bilo glupo da ignoriramo to što osjećamo radi nekog drugog."

Anastasia i Petar, Savršeni podcast FOTO: RTL

Još jedna ključna figura u finalu bila je Monika, s kojom je Petar gradio odnos od početka. Ipak, taj je odnos opisao kao prijateljski, bez prave iskre. Mnoge je gledatelje iznenadio poljubac s Monikom tik pred kraj showa, no Petar i za to ima objašnjenje. "Koliko god toksično zvučalo, taj poljubac je bio zadnji korak da potvrdimo ima li tu ičega. Mislim da smo s obje strane znali da je to više prijateljski odnos", objasnio je Petar i dodao kako mu je taj trenutak samo učvrstio odluku da je Anastasia žena za njega. Anastasia se na poljubac nije previše obazirala. "Naravno da mi nije bilo ugodno, ali to je show. Očekivala sam to. Mi smo fokusirani na našu sadašnjost i budućnost", odlučno je rekla.

Prva svađa, putovanje na Maltu i život bez kamera

Par je otkrio i detalje iz svog stvarnog života. Prva svađa, otkrili su kroz smijeh, bila je zbog "najveće gluposti" - igranja igrica. Dok je Petru to ispušni ventil, Anastasia se opušta uz glasnu glazbu. Njihov prvi pravi izlazak nakon showa bio je odlazak u supermarket u Zadru, gdje je Petar upoznao i njezinu obitelj. "Došao je kod mene u Zadar, upoznao mog brata koji je oduševljen njime, ali i moje pse koji su se zaljubili u njega na prvi pogled", ispričala je.

Anita Martinović te Anastasia i Petar, Savršeni podcast FOTO: RTL