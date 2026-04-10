EKSKLUZIVNO Anastasia za RTL.hr o ljubavi s Petrom: 'Živjeli smo zajedno'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' u intervjuu za RTL.hr otkrila je detalje svoje veze s Petrom

Petar je u showu 'Gospodin Savršeni' na kraju odabrao nju – Anastasiu. Djevojka koja je prvotno bila u Karlovom timu odlučila se za zaokret te joj se to pokazala kao najbolja odluka u životu. Kako danas funkcioniraju ona i Petar? Anastasia nam je sve otkrila u intervjuu za RTL.hr.

Koliku si imala tremu prije finalne odluke?

Ne mogu reći da sam imala tremu prije finalne odluke. Više je to bila nestrpljivost da svemu dođe kraj i da krenemo sa stvarnim životom - bez razdvajanja i skrivanja osjećaja.

Jesi li imala osjećaj da ćeš ti biti ta koju će Petar odabrati?

Moram priznati da jesam. Od samog početka sve je išlo prirodno i brzo se razvijao taj osjećaj među nama. To nije nešto što osjetiš sa svakim. Da je izabrao nekog drugog, to bi za mene samo značilo da nije bio iskren prema sebi.

Koji ti je trenutak iz showa bio presudan za razvoj vašeg odnosa?

Svaki detalj je bio važan za naš odnos. Sitnice su mi puno značile - pogledi na cocktail partyju, kao i osjećaj mira koji imam kad sam uz njega. Ako bih morala izdvojiti prekretnicu, to je definitivno bio trenutak kada sam dobila ključ. Vrijeme koje smo proveli bez kamera, upoznavanje bez filtera - to je imalo veliku ulogu u mojoj odluci.

Kako si se osjećala u onom trenutku kad si shvatila da si pobjednica?

Iskreno, nisam to doživjela kao pobjedu. Zaljubila sam se u Petra i u tom trenutku jedino što sam željela bilo je da se kamere ugase i da možemo biti zajedno, opušteno, kao normalan par. Kad smo napokon ostali sami, za nas nisu postojali ni mobiteli ni televizija - samo nas dvoje.

Jesi li u tom trenutku mislila i na Moniku i kako joj je?

Naravno da mi je žao svake djevojke koja je povrijeđena jer su emocije uključene. Ali ulaskom u show, svi smo svjesni rizika. Želim svima sreću u životu, ali ne mogu reći da mi je žao jer nije dobila Petra.

Jesi li u bilo kojem trenutku posumnjala da će Monika biti njegov finalni odabir?

Nisam ni u jednom trenutku mislila da će Monika biti finalni odabir. Kad mi je stalo do nekoga, imam jasan osjećaj i kontrolu nad situacijom. Nisam vidjela da među njima postoji nešto više od međusobnog poštovanja - barem s njegove strane.

Koliko se vaš odnos promijenio nakon završetka snimanja?

Naš se odnos nakon snimanja samo produbio. Izvan showa imali smo priliku upoznati se još iskrenije i bez pritiska što nas je dodatno povezalo.

Jeste li Petar i ti ostali zajedno i kako danas funkcionirate?

Petar i ja smo nerazdvojni još od Grčke. Trudimo se provoditi što više vremena zajedno, a kad smo razdvojeni, stalno smo u kontaktu. Moram priznati da sam ulaskom u ovaj show dobila upravo ono što sam tražila.

Koji su vam najveći izazovi u vezi sada kada ste izvan showa?

Najveći izazov bio je period nakon snimanja - od skrivanja osjećaja u showu do skrivanja od javnosti. Živjeli smo zajedno, ali nismo mogli slobodno provoditi vrijeme vani. Unatoč tome, funkcionirali smo jako dobro. Slušamo jedno drugo i uvijek tražimo kompromis, tako da ne bih rekla da imamo prepreke.

Postoji li nešto što te kod Petra iznenadilo nakon showa?

Imala sam jako lijepo mišljenje o Petru već u showu, a nakon showa to se samo potvrdilo. On je lijepo odgojen, pažljiv i zna voljeti.

Gdje vidiš vas dvoje u budućnosti - imate li već neke zajedničke planove?