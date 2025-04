EKSKLUZIVNO Glorija iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da ljubi: 'Moj Gospodin Savršeni'

Glorija je bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', a u showu se pred kraj borila za Miloša. On ju je pokušao poljubiti, no ona se izmaknula i otkrila kako joj to nije - to. Ljubav nije pronašla u showu, ali je pronašla prijateljstvo, i to s Laurom, a zavoljele su je i druge djevojke.

No, nakon showa, Gloriji su se dogodile neke lijepe stvari. Kako je otkrila za RTL.hr, sretno je zaljubljena, a njegovo je ime Luka.