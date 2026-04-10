EKSKLUZIVNO 'Gospodin Savršeni' Petar za RTL.hr otkrio detalje veze s Anastasiom: 'Non-stop smo zajedno'

Petar je 'Gospodin Savršeni' koji je u showu odabrao Anastasiju. U nju se zaljubio sredinom showa, a nakon toga je bilo vrlo jasno da će, kaže, ona biti ta. Za RTL.hr je otkrio što misli o završnici showa, kako se sve odvijalo nakon te jesu li on i Anastasia još uvijek skupa.

Koliko ti je zapravo bilo teško donijeti konačnu odluku između Anastasije i Monike?

Već sam dulje znao koja je moja odluka, tako da mi nije bilo baš toliko teško. Bilo mi je teško priopćiti drugoj djevojci da ona nije ta jer nisam želio povrijediti njezine osjećaje.

Što je presudilo u tom zadnjem trenutku?

Ono što je presudilo meni jesu ti prvi trenuci s Anastasijom. Mislim da sam ja već poslije ključa slutio da će ona biti ta s obzirom na to da je za tako kratko vrijeme probudila u meni nešto što nisam dugo osjetio. Kasnije sam imao priliku bolje je upoznati i bio sam oduševljen koliko je predivna djevojka - ne samo izvana nego i iznutra.

Jesi li se bojao da ćeš svojom odlukom povrijediti Moniku?

Nisam se bojao, samo mi je bilo žao. Tu je bila od početka i borila se za mene. Monika je super djevojka.

Imaš li osjećaj da si je na neki način razočarao?

Ne mislim da sam ikoga razočarao, trudio sam se što više biti svoj u ovim neobičnim okolnostima.

icon-expand Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li tijekom showa ikad posumnjao u svoje osjećaje ili izbor?

Što se tiče Anastasije - nikad, što se tiče drugih - jesam.

Kada si shvatio da je Anastasia ta"?

Mislim da je to poslije ključa, tad sam već imao predosjećaj da je ona ta, ni pored jedne djevojke se nisam osjećao kao pored nje.

Jesi li i dalje s Anastasijom - kako danas izgleda vaš odnos i kakvi su vam planovi za budućnost?

Da i dalje smo zajedno, naš odnos ide u jako lijepom smjeru. Detalje bih zadržao za nas zato što želimo da to što je samo naše - ostane tako. Mogu reći da smo non-stop zajedno, a kada nismo, na telefonu smo 24/7.

Koji su vam najveći izazovi sada kada kamere više nisu tu?

Kad smo zajedno, nema izazova, jako se dobro slažemo i funkcioniramo zajedno. Jedino što bih želio da budemo jedno pored drugog non-stop, ali s obzirom na to da smo iz različitih zemalja, to ide malo teže. Ali na kraju uvijek nađemo način da budemo zajedno.

icon-expand Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Je li vam nakon showa trebalo dugo da se prilagodite stvarnom životu?

Pa ne, meni je jedino u glavi bilo da provedem što više vremena s njom s obzirom na to da u showu nismo mogli toliko. Jedini je problem bio taj što se nismo mogli pojavljivati u javnosti zajedno, ali na kraju nam je uvijek bilo jako lijepo.

Koliko ti je važno mišljenje okoline o tvojoj odluci?

Što se tiče mojih bliskih ljudi i obitelji, imam njihovu potpunu podršku. Anastasia je i upoznala mog brata, a on je imao samo lijepe riječi o njoj. Mišljenje ostalih ljudi nije bitno za naš odnos, najbitnije je kako se mi osjećamo.

icon-expand Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kad sve zbrojiš, jesi li danas potpuno siguran da si donio pravu odluku?

Više nego siguran, poslije svega počinjem i vjerovati u tu neku sudbinu. Koliko god su neke stvari išle protiv toga da budemo zajedno, opet smo pobijedili. Mislim da sam imao dosta sreće što sam upoznao tako divnu osobu kao što je ona.

Što te kod Anastasije najviše iznenadilo nakon showa?