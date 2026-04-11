EKSKLUZIVNO Kaja i Karlo o zajedničkom životu u Zagrebu, trećem članu obitelji i ljubavi: 'Sretni smo'

Kaja i Karlo, par koji je pronašao ljubav u popularnom showu "Gospodin Savršeni", napokon su otvorili vrata svog zajedničkog života i u iskrenom razgovoru u 'Savršenom podcastu' otkrili kako izgleda njihova svakodnevica nakon što su se kamere ugasile. Od Kajiinog preseljenja s Tenerifa u Zagreb, preko izazova skrivanja veze, pa sve do udomljavanja psa i podjele kućanskih poslova, par je pokazao da je njihova veza prošla prve, najvažnije testove. U opuštenoj atmosferi kod voditeljice Anite Martinović, prisjetili su se putovanja i prvih dana nakon velikog finala, ističući kako su jedva čekali da se sve završi kako bi mogli početi živjeti normalno.

Život u 'ilegali': Mjeseci prilagodbe i upoznavanja u četiri zida

Iako su mnogi parovi iz reality showova suočeni s izazovima stvarnog svijeta, Kaja i Karlo su svoju priču započeli u svojevrsnoj izolaciji. Zbog pravila showa, koji je još uvijek bio u emitiranju, mjesece su proveli skrivajući svoju vezu od javnosti, uglavnom zatvoreni u stanu. "Pola godine smo bili samo u stanu. Bilo nam je lijepo, nije nam bilo dosadno, uvijek smo si našli nešto za raditi", ispričala je Kaja, dok je Karlo dodao kako im je s vremenom ipak postajalo sve teže. "Fali ti nešto, uvijek je isto. Želiš izaći na kavu, u trgovinu, raditi obične stvari", objasnio je.

Upravo to vrijeme, provedeno daleko od očiju javnosti, omogućilo im je da se upoznaju na dubljoj razini. Kako kažu, najviše su se zabavljali kuhanjem, a svaki kutak stana postao je pozornica za stvaranje zajedničkih uspomena. "Sve prostorije su prošle test", našalio se Karlo.

Velika odluka: S Tenerifa u Zagreb zbog ljubavi

Jedan od najvećih koraka za njihovu vezu bio je Kajiin dolazak u Zagreb. Nakon četiri godine života na sunčanim Tenerifima, spakirala je život i preselila se u Hrvatsku, odluka koju je, kako kaže, donijela bez puno razmišljanja. "Znala sam da, ako me na kraju odabere i nastavimo odnos, da ću se preseliti. Tu sam bila sto posto sigurna", prisjetila se Kaja. Priznaje da joj rastanak od prijatelja i života koji je izgradila nije bio lak. "Plakali smo zadnja dva dana. Ipak, kad živiš negdje četiri godine, imaš tamo neke prijatelje. Ali znala sam da vrijedi to zbog čega idem."

Sada, kaže, uživa u Zagrebu i dinamici grada. Posebno je veseli što je puno bliže svojoj obitelji u Sloveniji, koju sada može viđati znatno češće. "Toliko se toga događa da ni ne stignem misliti na sve što sam prije imala na Tenerifima. Sretna sam", zaključila je.

Novi član obitelji i podjela poslova

Njihov zajednički život ubrzo je postao bogatiji za još jednog člana. Karlo je Kaju za rođendan iznenadio udomljenim psom, kojeg su nazvali Mile. "Razmišljao sam što joj kupiti za rođendan, a ona je htjela psa. Rekao sam 'OK, idemo' i udomio sam ga", ispričao je Karlo. Pas im je donio puno radosti, ali i obveza, a Karlo se našalio kako bi im "lakše bilo da imaju dijete". Ova nova dinamika otkrila je i kako funkcioniraju u svakodnevnim zadacima. Podjela poslova došla je spontano. "Ja volim čistiti. Predobar mi je osjećaj kad se sve sjaji", priznao je Karlo, dodavši kako je on preuzeo taj dio obveza. Kaja je, s druge strane, zadužena za kuhinju, dok psa šeću zajedno. Kroz smijeh su otkrili da u trgovinu idu bez popisa, pa se često dogodi da nešto zaborave.

Što je presudilo u finalu i planovi za budućnost

Prisjećajući se ključnih trenutaka iz showa, Karlo je otkrio što ga je najviše privuklo Kaji. Bila je to njezina iskrenost i dosljednost. "Ona je jedna od rijetkih cura koja nije protiv nikoga govorila. Uvijek je bila ista i sa mnom i s drugim curama", rekao je. Iako je u finalu imao težak izbor između nje i Helene, presudila je jedna jednostavna misao. "Sagledao sam situaciju kao da smo vani, u nekoj drugoj državi gdje ne znamo jezik. S kim bih se bolje snašao? Ona je tu daleko iznad", objasnio je Karlo svoju konačnu odluku.

