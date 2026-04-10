Gospodin Savršeni

EKSKLUZIVNO Kaja i Karlo u 'Savršenom podcastu': 'Živimo zajedno'

Kaja i Karlo otkrili su u 'Savršenom podcastu' da su ostali zajedno nakon showa

10.04.2026 06:00

Ljubavna priča koja je osvojila gledatelje u showu "Gospodin Savršeni" dobila je svoj nastavak i izvan malih ekrana. Karlo i Kaja iz showa 'Gospodin Savršeni' započeli su zajednički život u Zagrebu, što su ekskluzivno otkrili u 'Savršenom podcastu' kojeg uskoro možete pogledati na RTL.hr-u i platformi Voyo

"Živimo zajedno", rekli su Kaja i Karlo. 

U razgovoru s voditeljicom Anitom Martinović otkrili su pojedinosti o njihovom odnosu nakon showa.  

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Jedva smo čekali da završi, da možemo normalno živjeti", iskreno je rekao Karlo, a Kaja je otkrila kako su u vezi od posljednje ceremonije na kojoj je Kaja dobila ružu. 

Iako su tek započinjali zajednički život, par je vrlo brzo dobio i "podmladak". Odluka o nabavci psa, otkriva Karlo, donesena je prilično spontano, potaknuta Kajinim rođendanom.

Čini se da su Kaja i Karlo uspješno položili prve testove zajedničkog života. Uz puno kompromisa, smijeha i ljubavi prema psu Miletu, dokazuju da je njihova veza, rođena pod svjetlima reflektora, spremna za sve stvarne životne izazove koji su pred njima.

'Savršeni podcast' ne propustite uskoro na RTL.hr-u i platformi Voyo

