EKSKLUZIVNO Mia za RTL.hr o izlasku iz 'Gospodina Savršenog': 'Žao mi je što sam ispala, a navijam za Vanju'

Bivša kandidatkinja Mia Miškulin napustila je show 'Gospodin Savršeni' tik prije finala. Šime je odlučio kako ona ide kući, a Marinela i Vanja ostaju. Mia je sada za RTL.hr otkrila kako joj je bilo na otoku Rodosa, što joj nedostaje te što misli o finalisticama.

"Miloš i ja smo u počecima simpatizirali jedno drugo, mislim da nam je bilo lijepo zajedno i da je tu moglo biti nečega više", naglasila je na samom početku, no dodala kako se ipak odlučila za Šimu.

"On je oduvijek bio moj izbor. Malo sam se igrala igrice toplo-hladno, čekala sam njegovu povratnu reakciju kako bih vidjela odgovaram li mu. Htjela sam da on bude taj muškarac, da on vodi, a ne da ja njega moram vući za rukav. Da on pokaže da mu se sviđam što je na kraju i napravio. Mislim da je tu odluka bila jasna", rekla je.