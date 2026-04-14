Gospodin Savršeni

EKSKLUZIVNO Nuša u 'Savršenom podcastu' otkrila istinu o 'Gospodinu Savršenom': 'Da nije bilo Anastasije, odabrala bih Petra'

Nuša je u 'Savršenom pocastu' otkrila detalje o svome odnosu s Petrom, Karlom i najboljom prijateljicom Anastasijom

RTL.hr
14.04.2026 16:00

Natjecateljica popularnog showa "Gospodin Savršeni", Nuša, u gostovanju u "Savršenom podcastu" kod Anite Martinović progovorila je o svojim osjećajima prema dvojici neženja, Karlu i Petru. Iako su gledatelji svjedočili njezinom čestom mijenjanju "timova", Slovenka je sada jasno dala do znanja tko je bio njezin stvarni favorit i zašto je na kraju ipak ostala po strani.

Promjena timova i skrivene simpatije

Gledatelje je često zbunjivalo njezino kretanje između dvojice Savršenih. Malo je bila tim Karlo, malo tim Petar, no Nuša tvrdi da je od samog početka imala jasnog favorita.

Nuša, Savršeni podcast
FOTO: RTL

"Mislim da bih se već na početku odlučila za Petra i onda tamo ostala, to je moje iskreno mišljenje", priznala je Nuša, dodajući kako je s njim osjetila bolju i prirodniju povezanost. Unatoč tome što je spletom okolnosti priču započela s Karlom, srce ju je vuklo na drugu stranu. "S Petrom bih mogla imati neki ozbiljan odnos. S Karlom bi to bilo malo 'li-la', više kao zezancija i zafrkancija", objasnila je.

'Petar je materijal za muža'

Mlada Slovenka, koja je u show ušla u potrazi za zrelom i ozbiljnom vezom, otkrila je da je u Petru vidjela puno više od prolazne avanture. Njezine su emocije bile toliko ozbiljne da je već razmišljala o zajedničkoj budućnosti.

"Ja kad sam imala onaj spoj s Petrom, ja sam već vidjela sve zajedno, to je to", iskreno je rekla. Razlika između dvojice muškaraca u njezinim je očima bila golema, što je sažela u rečenici koja ne ostavlja prostora za sumnju: "Karlo bi mi mogao biti dečko za godinu, dvije, a Petar bi mogao biti moj muž."

Anita Martinović i Nuša, Savršeni podcast
FOTO: RTL

Ta izjava potvrđuje da su se, unatoč njezinoj mladosti i vrckavom ponašanju pred kamerama, u njoj razvile duboke emocije prema Petru, kojeg je smatrala zrelijim i spremnijim za ono što je i sama tražila.

Prijateljski kodeks ispred svega

Ipak, na putu njezinih osjećaja ispriječilo se prijateljstvo. Njezina najbolja prijateljica u kući, Anastasija, također je razvila odnos s Petrom, zbog čega se Nuša odlučila povući.

"Da nije bilo Anastasije, ja bih sebi odabrala Petra", jasno je kazala, ističući kako joj je prijateljstvo bilo na prvome mjestu. "Bila mi je broj jedan u kući, to su znali i dečki i cure." Unatoč povremenim svađama i razmiricama, njihov odnos je smatrala iskrenim, a prijateljski kodeks bio je jači od borbe za muškarca. "Radije sam odabrala Anastasiju nego Petra i nije mi žao zbog toga", zaključila je.

Anita Martinović i Nuša, Savršeni podcast
FOTO: RTL

Iako je show napustila bez ruže i romantičnog partnera, Nuša je pokazala da su joj neka prijateljstva ipak bila važnija od pobjede, a njezino priznanje otkrilo je tko je zaista bio onaj "pravi" u njezinu srcu.

Savršeni podcast pogledajte u nastavku.

