Ekskluzivno predstavljena nova sezona RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni': 'Željeli smo gledateljima ponuditi nešto novo, i sadržajno i produkcijski'

Prepoznatljiva crvena boja i ruže, kao glavni simbol showa, na svakom koraku – upravo to prvo su mogli zamijetiti gosti po dolasku na predstavljanje nove sezone RTL-ova 'Gospodina Savršenog'.

Šime i Miloš spremno su pozirali fotoaparatima, a okupljenim gostima ispričali najzanimljivije trenutke sa snimanja na Rodosu i tajne sa seta, ali i otkrili koliko im se život promijenio otkad su zaradili ovu laskavu titulu.

Predivno iskustvo koje ti se ne pruža baš svaki dan i teško da će se opet ponoviti. Djevojke su obogatile cijelo to iskustvo, bilo je sjajno upoznati dvadeset različitih karaktera, mogu najaviti i brojna iznenađenja koja nas čekaju tijekom sezone. Stvarno, sutra da treba ponovno ići snimiti, sve bih ponovio", kroz smijeh priznaje Šime: Čudno mi je sebe vidjeti na televiziji! Potpuno je drugačiji osjećaj sve to doživjeti na otoku."

Osjećaj je bio nevjerojatan, cijela ta priča, od ulaska s helikopterom do prvog susreta s djevojkama. Nisam znao što me čeka, ali vjerovao sam da ću se snaći. Kao što je rekao i Šime – ovo je prilika koja se događa jednom u životu! Interesantno je gledati ovo, iz ovog ugla natjecatelja kad smo sve to prošli", ističe i Miloš.