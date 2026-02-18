Emisije
Gospodin Savršeni

Eksplodirale tenzije u vili 'Gospodina Savršenog': 'Njima zloba iz očiju viri. Ovo ja u životu nisam vidjela'

Tenzije među djevojkama u vili 'Gospodina Savršenog' dosežu vrhunac

18.02.2026 09:00

Atmosfera u vili 'Gospodina Savršenog' postaje sve napetija, a jedna kandidatkinja našla se u središtu rasprave. Komentari više nisu suptilni, a mišljenja se iznose bez zadrške.

"Meni vas dvoje uopće ne idete zajedno, evo iskreno. Ono što je on meni rekao da voli i kakve djevojke voli, to je totalno drugačije od tebe. Koliko god da se ti nadala mislim da ste dva različita svijeta", poručila je oštro jedna od djevojaka.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Može se ona zaljubiti, ali oni meni totalno ne idu zajedno", dodala je.

Kandidatkinja o kojoj se govori ne ostaje dužna. "Ja sam pozitivna, luda, a njima zloba iz očiju viri. Ovo ja u životu nisam vidjela. Ovo je stvarno ludnica", kazala je.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

