Eksplodirale tenzije u vili 'Gospodina Savršenog': 'Njima zloba iz očiju viri. Ovo ja u životu nisam vidjela'

Atmosfera u vili 'Gospodina Savršenog' postaje sve napetija, a jedna kandidatkinja našla se u središtu rasprave. Komentari više nisu suptilni, a mišljenja se iznose bez zadrške.

"Meni vas dvoje uopće ne idete zajedno, evo iskreno. Ono što je on meni rekao da voli i kakve djevojke voli, to je totalno drugačije od tebe. Koliko god da se ti nadala mislim da ste dva različita svijeta", poručila je oštro jedna od djevojaka.