Gospodin Savršeni

Emotivan trenutak u 'Gospodinu Savršenom'! Jedna djevojka otkrila: 'Moj tata je preminuo. Danas svijet gledam drugačije'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' jedan spoj donosi posebno snažne emocije

RTL.hr
04.02.2026 08:00

Tijekom razgovora sa Savršenim, jedna kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' odlučuje otvoriti se i podijeliti osobnu priču koja ostavlja snažan dojam.

Govoreći o gubitku koji ju je obilježio, priznaje da joj se pogled na život u potpunosti promijenio. Moj tata je preminuo i to me promijenilo. Danas svijet gledam drugačije. Shvatila sam koliko su obitelj i zdravlje važni jer ako nisi zdrav, ništa drugo nema smisla", iskreno govori.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Savršeni joj postavlja pitanje je li joj teško govoriti o tome, a njezin odgovor otkriva snagu i zrelost. Nekad mi bude teško, ali većinom ne. Drago mi je što je on mene stvorio da danas mogu biti tu za svoju mamu", kaže.

A o kojoj je kandidatkinji riječ te kako je Savršeni reagirao na ovo otkriće, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'!

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
