Emotivna ispovijest na spoju: 'Moji roditelji su rastavljeni i fali mi s nekim provoditi Božić'

Jedna od djevojaka otkriva svoje najintimnije želje u razgovoru s Gospodinom Savršenim. "Htjela bih djecu dok sam mlada i dok još imam snage. Htjela bih imati puno djece", priznaje.

Otvorila se i podijelila tužnu priču o svom životu: "Fali mi to malo. Fali mi da mogu s nekim provoditi lijepe dane. Moji roditelji su rastavljeni. Fali mi da s nekim provodim Božić, da na Uskrs s nekim idem na izlete. Mislim da trenutačno ne živim obiteljski život i to je nešto što mi fali i to jedino mogu vratiti svojom djecom"

