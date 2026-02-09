Emisije
Gospodin Savršeni

Emotivna ispovijest na spoju: 'Moji roditelji su rastavljeni i fali mi s nekim provoditi Božić'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' jedan spoj donosi duboke emocije

RTL.hr
09.02.2026 08:00

Jedna od djevojaka otkriva svoje najintimnije želje u razgovoru s Gospodinom Savršenim. "Htjela bih djecu dok sam mlada i dok još imam snage. Htjela bih imati puno djece", priznaje.

Otvorila se i podijelila tužnu priču o svom životu: "Fali mi to malo. Fali mi da mogu s nekim provoditi lijepe dane. Moji roditelji su rastavljeni. Fali mi da s nekim provodim Božić, da na Uskrs s nekim idem na izlete. Mislim da trenutačno ne živim obiteljski život i to je nešto što mi fali i to jedino mogu vratiti svojom djecom"

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
