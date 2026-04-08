Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Evo kako je Karlo reagirao na Nušine prozivke u 'Gospodinu Savršenom'

Karlo je iz showa 'Gospodin Savršeni' u polufinalu izbacio Nušu, no ona to nije baš najbolje prihvatila

RTL.hr
08.04.2026 22:10

Emocije su dosegle vrhunac u showu 'Gospodin Savršeni' nakon što je oproštaj jedne od kandidatkinja prerastao u otvorenu konfrontaciju. Nušin odlazak nije bio tih; umjesto toga, iskoristila je priliku da Karlu, ali i gledateljima, otkrije što zaista misli o njegovim odlukama i iskrenosti drugih djevojaka.

Sumnje u iskrenost i borba za 'titulu'

Prije nego što se oprostila, Nuša je izrazila ozbiljne sumnje u motive jedne od preostalih djevojaka, Kaje. Ustvrdila je kako Kaja nije iskrena prema Karlu te da njezini motivi nisu vođeni osjećajima. "Ne želim biti bezobrazna, ali curi je samo do titule", rekla je Nuša.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

'Nikad si ne bih dozvolila takvog dečka'

Nakon komentara o drugoj natjecateljici, Nuša se okrenula izravno Karlu, osvrćući se na njegovo ponašanje prema njoj u posljednjih nekoliko dana. Njezine riječi bile su oštre i bez zadrške. "Skužila sam i ja da nikad u životu sebi ne bih dozvolila takvog dečka tako da mi je jako drago da se to dogodilo", poručila mu je, jasno stavljajući do znanja da je veza s njim za nju završena priča.

Karlov hladan tuš: 'Ovo je samo potvrdilo moje sumnje'

Iako vidno zatečen, Karlo je priznao da ga Nušin istup nije u potpunosti iznenadio. Njezin oproštajni govor, kako je rekao, samo mu je potvrdio ono u što je i sam sumnjao. "Nisam očekivao baš ovakav njen govor, ali mi je tu još dala jednu potvrdu o čemu se ovdje cijelo vrijeme stvarno radi", izjavio je Karlo.

Karlo, Gospodin Savršeni
Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Prema njegovom mišljenju, upravo je Nušin fokus na ishodu pokazao da joj je "cijelo vrijeme bio bitan rezultat, a ne neki pravi osjećaj i prava iskrenost". Smatrajući njezin govor konačnom potvrdom svojih sumnji, Karlo je odlučio da neće dalje komentirati situaciju. "Ovo mi je bila samo potvrda do kraja. Mislim da je ona sve rekla i to je za mene to", kratko je zaključio.

Finale showa 'Gospodin Savršeni' gledaj odmah na Voyo!

gospodin savršeni karlo gospodin savršeni
Pročitaj na Net.hr
