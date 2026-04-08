Evo kako je Karlo reagirao na Nušine prozivke u 'Gospodinu Savršenom'

Emocije su dosegle vrhunac u showu 'Gospodin Savršeni' nakon što je oproštaj jedne od kandidatkinja prerastao u otvorenu konfrontaciju. Nušin odlazak nije bio tih; umjesto toga, iskoristila je priliku da Karlu, ali i gledateljima, otkrije što zaista misli o njegovim odlukama i iskrenosti drugih djevojaka.

Sumnje u iskrenost i borba za 'titulu'

Prije nego što se oprostila, Nuša je izrazila ozbiljne sumnje u motive jedne od preostalih djevojaka, Kaje. Ustvrdila je kako Kaja nije iskrena prema Karlu te da njezini motivi nisu vođeni osjećajima. "Ne želim biti bezobrazna, ali curi je samo do titule", rekla je Nuša.

'Nikad si ne bih dozvolila takvog dečka'

Nakon komentara o drugoj natjecateljici, Nuša se okrenula izravno Karlu, osvrćući se na njegovo ponašanje prema njoj u posljednjih nekoliko dana. Njezine riječi bile su oštre i bez zadrške. "Skužila sam i ja da nikad u životu sebi ne bih dozvolila takvog dečka tako da mi je jako drago da se to dogodilo", poručila mu je, jasno stavljajući do znanja da je veza s njim za nju završena priča.

Karlov hladan tuš: 'Ovo je samo potvrdilo moje sumnje'

Iako vidno zatečen, Karlo je priznao da ga Nušin istup nije u potpunosti iznenadio. Njezin oproštajni govor, kako je rekao, samo mu je potvrdio ono u što je i sam sumnjao. "Nisam očekivao baš ovakav njen govor, ali mi je tu još dala jednu potvrdu o čemu se ovdje cijelo vrijeme stvarno radi", izjavio je Karlo.

