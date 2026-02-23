Emisije
Evo kako je Soraya izgledala kao riđokosa djevojčica: Proslavila je i rođendan

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' je proslavila rođendan, a otkrila je i kako je izgledala kao djevojčica

RTL.hr
23.02.2026 10:32

Peta sezona showa "Gospodin Savršeni" donijela je format s dva neženje, Petrom i Karlom, a ona je jedna od kandidatkinja koja se svakako istaknula. Riječ je o dvadesetjednogodišnjoj Sorayi Šimić, kozmetičarki koja je život u njemačkom Stuttgartu zamijenila onim u Zagrebu. Ulaskom u borbu za srce Petra Rašića, gotovo je trenutno privukla ogromnu pažnju javnosti i postala nezaobilazna tema komentara.

Od Stuttgarta do novog poglavlja u Zagrebu

Soraya je svojim markantnim stavom i izgledom odmah iskočila iz mase. Rođena i odrasla u Njemačkoj, u Zagreb se preselila tek godinu dana prije snimanja, tražeći novi početak i drugačije životno poglavlje. U show je ušla bez velikih očekivanja, ali s ciljem da upozna potencijalnog partnera. 

Izravnost kao recept za pažnju

Gledatelje je osvojila, ali i podijelila, svojom beskompromisnom izravnošću. Bez ustručavanja je na samom početku otkrila što prvo primijeti na muškarcu, a njezina izjava postala je viralna. "Imam tikove kad vidim lijep nosić", priznala je.

POGLEDAJTE KAKO JE SORAYA IZGLEDALA KAO DJEVOJČICA:

Savezništva i trzavice pod istim krovom

Život u vili s brojnim konkurenticama neizbježno je donio drame, a Soraya se ni tu nije držala po strani. Brzo je pronašla srodnu dušu u kandidatkinji Moniki, s kojom je sklopila čvrsto prijateljstvo, ističući da su se "pronašle jedna drugu". Istovremeno, nije se libila otvoreno izreći mišljenje o potezima drugih djevojaka. Kritizirala je ponašanje Veselke tijekom ceremonije ruža, pripisujući ga "stvarima ega", a pridružila se i kritikama na račun Maje, za koju smatra da joj nedostaje emocionalne inteligencije. No, jasno je kako se sprijateljila s mnogim djevojkama koje su joj sada čestitale rođendan. Među njima je bila i Anastasia.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

