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Gospodin Savršeni

Filmska scena na kiši! Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' oduševila pratitelje: 'Ostat ću bez komentara'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' oduševila je fanove

RTL.hr
06.06.2026 18:00

Zadranka Anastasia Kaleb, pobjednica pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog svoje ljubavne priče s Petrom Rašićem, već zbog umjetničkog videa koji je objavila na svom Instagram profilu. Kratki video prikazuje je na kiši i vjetru, a objava, popraćena samo jednim emotikonom oblaka s kišom, potaknula je brojne komentare.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Anastasia Kaleb, 22-godišnjakinja koja je pred kamerama pronašla ljubav s Petrom Rašićem, s kojim je nedavno započela zajednički život u Zagrebu, pokazuje da se vješto snalazi i izvan svijeta reality televizije. Njezin najnoviji video prikazuje je u usporenim kadrovima na balkonu, dok joj vjetar nosi mokru kosu.

"Ljepotice moja", "Ostat ću bez komentara", "Diva", samo su neki od komentara.

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