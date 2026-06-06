Filmska scena na kiši! Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' oduševila pratitelje: 'Ostat ću bez komentara'

Zadranka Anastasia Kaleb , pobjednica pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni' , ponovno je privukla pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog svoje ljubavne priče s Petrom Rašićem, već zbog umjetničkog videa koji je objavila na svom Instagram profilu. Kratki video prikazuje je na kiši i vjetru, a objava, popraćena samo jednim emotikonom oblaka s kišom, potaknula je brojne komentare.

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Anastasia Kaleb, 22-godišnjakinja koja je pred kamerama pronašla ljubav s Petrom Rašićem, s kojim je nedavno započela zajednički život u Zagrebu, pokazuje da se vješto snalazi i izvan svijeta reality televizije. Njezin najnoviji video prikazuje je u usporenim kadrovima na balkonu, dok joj vjetar nosi mokru kosu.

"Ljepotice moja", "Ostat ću bez komentara", "Diva", samo su neki od komentara.