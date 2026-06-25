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Gospodin Savršeni

Finalistica 'Gospodina Savršenog' uživa u Španjolskoj: Monika pokazala ljetne trenutke koji su oduševili pratitelje

Od opuštenih druženja na plaži do elegantnog večernjeg izdanja, Monika je pokazala kako izgleda njezino ljeto iz snova

RTL.hr
25.06.2026 16:00

Nakon što je u posljednjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' stigla sve do velikog finala i osvojila simpatije brojnih gledatelja, Monika danas uživa daleko od televizijskih kamera. Atraktivna brineta ovih dana boravi u Španjolskoj, a pratiteljima je pokazala kako provodi ljetne dane.

Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s plaže i druženja s prijateljima, otkrivši djelić opuštene atmosfere u kojoj uživa. Sunce, more i dobra ekipa bili su savršena kulisa za bezbrižne ljetne trenutke koje je zabilježila objektivom.

Ljeto, sunce i dobra ekipa

Monika je pokazala kako uživa na španjolskim plažama, gdje vrijeme provodi u društvu prijatelja. Na fotografijama se vidi nasmijana i opuštena, a pratitelji su joj u komentarima poručili da izgleda sretnije nego ikad.

Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Elegantno izdanje privuklo pažnju

Osim opuštenih ljetnih kadrova, Monika je objavila i selfie koji nije prošao nezapaženo. Za večernji izlazak odabrala je elegantnu crnu haljinu, a posebno su se istaknuli efektni detalji make-upa.

Na kapcima je nosila svjetlucave šljokice i cirkone koji su dodatno naglasili njezin pogled, dok je cijeli look upotpunila decentnim srebrnim naušnicama. Pratitelji su odmah primijetili glamurozno izdanje te joj udijelili brojne komplimente.

Monika, Gospodin Savršeni
Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Nakon finala nastavila osvajati pratitelje

Podsjetimo, Monika je bila jedna od finalistkinja posljednje sezone Gospodina Savršenog' te je sve do samoga kraja gradila odnos s Petrom. Iako na kraju nije dobila posljednju ružu, ostala je jedna od omiljenih kandidatkinja sezone.

Sudeći prema najnovijim objavama, ovo ljeto provodi upravo onako kako treba - između morskih avantura, dobrog društva i trenutaka koje će dugo pamtiti.

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