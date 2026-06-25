Finalistica 'Gospodina Savršenog' uživa u Španjolskoj: Monika pokazala ljetne trenutke koji su oduševili pratitelje

Od opuštenih druženja na plaži do elegantnog večernjeg izdanja, Monika je pokazala kako izgleda njezino ljeto iz snova

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Nakon što je u posljednjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' stigla sve do velikog finala i osvojila simpatije brojnih gledatelja, Monika danas uživa daleko od televizijskih kamera. Atraktivna brineta ovih dana boravi u Španjolskoj, a pratiteljima je pokazala kako provodi ljetne dane. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s plaže i druženja s prijateljima, otkrivši djelić opuštene atmosfere u kojoj uživa. Sunce, more i dobra ekipa bili su savršena kulisa za bezbrižne ljetne trenutke koje je zabilježila objektivom.

Ljeto, sunce i dobra ekipa

Monika je pokazala kako uživa na španjolskim plažama, gdje vrijeme provodi u društvu prijatelja. Na fotografijama se vidi nasmijana i opuštena, a pratitelji su joj u komentarima poručili da izgleda sretnije nego ikad.

icon-expand Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Elegantno izdanje privuklo pažnju

Osim opuštenih ljetnih kadrova, Monika je objavila i selfie koji nije prošao nezapaženo. Za večernji izlazak odabrala je elegantnu crnu haljinu, a posebno su se istaknuli efektni detalji make-upa. Na kapcima je nosila svjetlucave šljokice i cirkone koji su dodatno naglasili njezin pogled, dok je cijeli look upotpunila decentnim srebrnim naušnicama. Pratitelji su odmah primijetili glamurozno izdanje te joj udijelili brojne komplimente.

icon-expand Monika, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Nakon finala nastavila osvajati pratitelje