Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Fit i zavodljiva! Prezgodna Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala figuru koja je zapalila Instagram

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' ponovno je zasjenila sve

RTL.hr
22.05.2026 10:00

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' je na svom Instagram storyju podijelila tri fotografije u crnom sportskom outfitu i pokazala zašto je teško odvojiti pogled. Izgledala je besprijekorno, a svaki detalj isticao je njezinu fit figuru i prirodnu eleganciju.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojne preokrete, no nijedna priča nije toliko zaokupila pažnju gledatelja kao ona između Petra i Anastasije. Iako je na kraju Petar upravo njoj dao posljednju ružu, početak nije odavao da će se razviti jedna od najupečatljivijih priča sezone. Ona je na početku bila kod Karla, no nakon zamjene timova, Petar nije skrivao koliko mu je Anastasia zapela za oko.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Noć provedena u Petrovoj vili bila je presudna. U miru i tišini, Anastasia je dobila priliku upoznati Petra na potpuno drugačiji način. "Ovo mi je bio dokaz da sam cijelo vrijeme išla u krivom smjeru i shvatila sam da sam se fokusirala na krivu osobu", iskreno je priznala nakon te večeri. Opisala ga je kao pravog džentlmena, koji je bez kamera još opušteniji i otvoreniji. Shvatila je da s njim osjeća mir, zrelost i sigurnost, a ta spoznaja dala joj je snagu za idući, još dramatičniji korak. Na iznenađenje svih, na idućoj ceremoniji ruža javno je odbila Karlovu ružu, objasnivši da želi biti lojalna onome tko u njoj budi pozitivne osjećaje – Petru.

Anastasia, Gospodin Savršeni
Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Petar je na kraju posljednju ružu dao Anastasiji, a par sada živi zajedno u Zagrebu.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

anastasia i petar anastasia gospodin savršeni petar gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Zaljubljeni do ušiju: Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' uživaju i u običnom shoppingu

Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' zajedno prošetali crvenim tepihom: Svi pogledi bili su uprti u njih

Zanosna Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' ponovno srušila Instagram, a Nuša joj uputila riječi koje su sve raznježile

'Anastasia ti dobro stoji': Petar i njegova odabranica raspametili fanove novim prizorima iz Zagreba

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' zablistala u vatreno crvenoj haljini iz Dubaija, javila joj se i Anastasia

Sve je počelo pogrešno, a završilo ljubavlju! Ovo je ljubavna priča Anastasije i Petra

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio