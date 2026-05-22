Fit i zavodljiva! Prezgodna Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala figuru koja je zapalila Instagram

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Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' je na svom Instagram storyju podijelila tri fotografije u crnom sportskom outfitu i pokazala zašto je teško odvojiti pogled. Izgledala je besprijekorno, a svaki detalj isticao je njezinu fit figuru i prirodnu eleganciju.

icon-expand Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojne preokrete, no nijedna priča nije toliko zaokupila pažnju gledatelja kao ona između Petra i Anastasije. Iako je na kraju Petar upravo njoj dao posljednju ružu, početak nije odavao da će se razviti jedna od najupečatljivijih priča sezone. Ona je na početku bila kod Karla, no nakon zamjene timova, Petar nije skrivao koliko mu je Anastasia zapela za oko.

icon-expand Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Noć provedena u Petrovoj vili bila je presudna. U miru i tišini, Anastasia je dobila priliku upoznati Petra na potpuno drugačiji način. "Ovo mi je bio dokaz da sam cijelo vrijeme išla u krivom smjeru i shvatila sam da sam se fokusirala na krivu osobu", iskreno je priznala nakon te večeri. Opisala ga je kao pravog džentlmena, koji je bez kamera još opušteniji i otvoreniji. Shvatila je da s njim osjeća mir, zrelost i sigurnost, a ta spoznaja dala joj je snagu za idući, još dramatičniji korak. Na iznenađenje svih, na idućoj ceremoniji ruža javno je odbila Karlovu ružu, objasnivši da želi biti lojalna onome tko u njoj budi pozitivne osjećaje – Petru.

icon-expand Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram