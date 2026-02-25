Emisije
Gospodin Savršeni

Flert u bazenu! Maja o odnosu s Karlom: 'Nas dvoje od prvog dana imamo te poglede'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' djevojke su zamijenile timove i na putovanje otišle s drugim Gospodinom Savršenim, što je otvorilo prostor za nove odnose i neočekivane razgovore

RTL.hr
25.02.2026 21:45

Maja, koja je dosad bila u Petrovom timu, odlučila je iskoristiti priliku i bolje upoznati Karla. Tijekom zajedničkog druženja kupali su se u bazenu, a u jednom su se trenutku povukli u mirniji kut kako bi razgovarali nasamo. "Spremna sam upoznati Karla. Smatram da mu trebam dati priliku. Dečko izgleda lijepo i zašto mu je ne bih dala", rekla je Maja.

Karlo ju je upitao kako doživljava zamjenu timova. "Iskreno, godi mi promjena. Sve je dosad bilo u istom smjeru i kad bi me pitali sviđa li mi se više Petar ili Karlo, uvijek bih rekla Petar jer je on jedini kojeg poznajem. Shvatila sam da je nemoguće donijeti odluku o tebi jer te zapravo nisam ni upoznala", priznala mu je.

Maja i Karlo, Gospodin Savršeni
Maja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Razgovor je bio obilježen osmijesima, dugim pogledima i otvorenim flertom. "Sviđa mi se što sam sada ovdje s tobom. Spremna sam te bolje upoznati i to stvarno želim", poručila je.

Na kraju je priznala da između nje i Karla od samog početka postoji posebna energija. "Karlo i ja od prvog dana imamo te poglede. Možda je to flert, a možda i nešto više", zaključila je Maja.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

