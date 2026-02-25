Flert u bazenu! Maja o odnosu s Karlom: 'Nas dvoje od prvog dana imamo te poglede'

Maja, koja je dosad bila u Petrovom timu, odlučila je iskoristiti priliku i bolje upoznati Karla. Tijekom zajedničkog druženja kupali su se u bazenu, a u jednom su se trenutku povukli u mirniji kut kako bi razgovarali nasamo. "Spremna sam upoznati Karla. Smatram da mu trebam dati priliku. Dečko izgleda lijepo i zašto mu je ne bih dala", rekla je Maja.

Karlo ju je upitao kako doživljava zamjenu timova. "Iskreno, godi mi promjena. Sve je dosad bilo u istom smjeru i kad bi me pitali sviđa li mi se više Petar ili Karlo, uvijek bih rekla Petar jer je on jedini kojeg poznajem. Shvatila sam da je nemoguće donijeti odluku o tebi jer te zapravo nisam ni upoznala", priznala mu je.