Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Fotka koja je iznenadila pratitelje! Glorija iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako je izgledala u bikiniju prije sedam godina

Glorija iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila je pratitelje fotkama iz 2018.

RTL.hr
01.09.2025 09:24

Glorija iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila je pratitelje fotkama iz 2018. Podijelila je fotku u bikiniju i pratiteljima pokazala kako je izgledala prije sedam godina. "Uspomene, 30. 8. 2018.", poručila je Glorija u opisu.

Glorija, Gospodin Savršeni
Glorija, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Glorija je nedavno na Instagramu objavila i nekoliko fotografija te istaknula da su bez filtera i uređivanja. "No edit, no filter bye", poručila je u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Glorija je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr otkrila kako ljubi te kako se njezin muškarac zove - Luka. Podijelila je nekoliko zajedničkih fotografija i zaključila kako je upravo on njezin gospodin savršeni.

No, izgleda kako to nije bio...

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Odgovarala je na razna pitanja pratitelja, a jedno od njih bilo je i kakve muškarce voli. Podijelila je svoje izjave koje je dala uoči ulaska u show i naglasila kako i dalje smatra da muškarac mora biti visok, tamnokos i - zreo. "I dalje stojim iza iste izjave što se tiče fizičkog izgleda i tipa muškarca, ali izgled muškarca je apsolutno nebitan ako se ne zna ponašati i nema nikakve manire. Naravno, mora postojati i kemija između nas", naglasila je i potom otkrila: "Nemam dečka i trenutačno ne želim vezu".

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

Glorija Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Mia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala lice bez šminke: 'Zahvalna sam na svojoj koži, obožavam svoje pjegice'

Moglo bi te zanimati

Maida i Vanja šaljivo komentirale prepirku među kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog': 'Čule smo da se bira najbolji duo'

Zaiskrilo među djevojkama iz 'Gospodina Savršenog'! Marinela pretvorila Laurin story u lekciju: 'Tko ne razumije, neka se vrati u osnovnu'

Samouvjerena i ponosna! Glorija iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke bez filtera i uređivanja

Pukla ljubav Glorije iz 'Gospodina Savršenog'! Prekinula vezu koju je započela nakon showa: 'Nemam dečka!'

Gloriju iz 'Gospodina Savršenog' nismo dugo vidjeli: Sada se u izazovnoj kombinaciji pojavila na špici

Mia i Glorija partijale nakon 'Večere za 5': 'Privela je muškarca u svoje odaje'