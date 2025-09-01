Fotka koja je iznenadila pratitelje! Glorija iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako je izgledala u bikiniju prije sedam godina

Glorija iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila je pratitelje fotkama iz 2018. Podijelila je fotku u bikiniju i pratiteljima pokazala kako je izgledala prije sedam godina. "Uspomene, 30. 8. 2018.", poručila je Glorija u opisu.

Podsjetimo, Glorija je nedavno na Instagramu objavila i nekoliko fotografija te istaknula da su bez filtera i uređivanja. " No edit, no filter bye ", poručila je u opisu objave.

Inače, Glorija je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr otkrila kako ljubi te kako se njezin muškarac zove - Luka. Podijelila je nekoliko zajedničkih fotografija i zaključila kako je upravo on njezin gospodin savršeni.

No, izgleda kako to nije bio...