FOTO Sjećate li se nje? Ovako danas izgleda pobjednica prve sezone 'Gospodina Savršenog'

Još 2019. simpatična Iva za RTL.hr je komentirala kako s Goranom nema kontakt, a tada je otkrila i što joj je najviše smetalo kod tadašnjeg 'Gospodina Savršenog'. "Goran i ja ne komuniciramo od showa. Sve smo si već rekli. Mene je samo zasmetalo što je on to htio prikazati kao da je on taj koji mene ostavlja, a priča je imala dvije strane i ja sam samo htjela iznijeti svoje stavove i mišljenja jer show svakako nije bio samo o njemu nego i o svim djevojkama u njemu. Kao što sam rekla, lijepo mi je bilo to životno iskustvo i Goran je bio veliki dio te priče. Naravno da mi je bila želja, bez obzira na sve, da ostanemo prijatelji, ali to nije ispalo tako", rekla je tada.