FOTOGALERIJA Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' blista nakon prekida, prisjetili smo se njezinih najboljih izdanja

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Anastasia posljednjih dana privlači pažnju svojim objavama i vedrim izdanjima, a njezini pratitelji primijetili su da joj osmijeh ne silazi s lica.
U fotogaleriji donosimo neke od Anastasijinih najzapaženijih fotografija - od trenutaka iz showa do novijih izdanja kojima je pokazala svoj stil i energiju nakon prekida.
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Ljubavni kraj s Petrom nije spriječio Anastasiu da nastavi uživati u svakodnevnim trenucima i pokazuje svoju vedru stranu. Od televizijskih trenutaka do privatnih fotografija, Anastasia je kroz vrijeme pokazala različita izdanja, a sada je ponovno privukla pažnju svojim izgledom i osmijehom.