FOTOGALERIJA Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' blista nakon prekida, prisjetili smo se njezinih najboljih izdanja

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Anastasia posljednjih dana privlači pažnju svojim objavama i vedrim izdanjima, a njezini pratitelji primijetili su da joj osmijeh ne silazi s lica.

U fotogaleriji donosimo neke od Anastasijinih najzapaženijih fotografija - od trenutaka iz showa do novijih izdanja kojima je pokazala svoj stil i energiju nakon prekida.