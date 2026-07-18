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Gospodin Savršeni

FOTOGALERIJA Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' blista nakon prekida, prisjetili smo se njezinih najboljih izdanja

Nakon što je završila njezina ljubavna priča s Petrom, Anastasia se ponovno našla u fokusu javnosti

RTL.hr
18.07.2026 09:00

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Anastasia posljednjih dana privlači pažnju svojim objavama i vedrim izdanjima, a njezini pratitelji primijetili su da joj osmijeh ne silazi s lica.

U fotogaleriji donosimo neke od Anastasijinih najzapaženijih fotografija - od trenutaka iz showa do novijih izdanja kojima je pokazala svoj stil i energiju nakon prekida.

Ljubavni kraj s Petrom nije spriječio Anastasiu da nastavi uživati u svakodnevnim trenucima i pokazuje svoju vedru stranu. Od televizijskih trenutaka do privatnih fotografija, Anastasia je kroz vrijeme pokazala različita izdanja, a sada je ponovno privukla pažnju svojim izgledom i osmijehom.

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