FOTOGALERIJA Cure iz 'Gospodina Savršenog' zablistale u atraktivnim Barbie outfitima! Prisjetimo se njihovih izdanja za pamćenje

Tematski cocktail-party u znaku najpoznatije lutke na svijetu potaknuo je sudionice 'Gospodina Savršenog' da svoje outfite usklade u Barbie stilu. Pojavile su se u najrazličitijim verzijama Barbie izgleda, donoseći dašak glamura, boja i zabave u show. Ovaj nezaboravni party donio je mnogo smijeha i zanimljivih fotografija