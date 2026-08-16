Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

FOTOGALERIJA Cure iz 'Gospodina Savršenog' zablistale u atraktivnim Barbie outfitima! Prisjetimo se njihovih izdanja za pamćenje

Tematski cocktail-party u znaku najpoznatije lutke na svijetu potaknuo je sudionice 'Gospodina Savršenog' da svoje outfite usklade u Barbie stilu. Pojavile su se u najrazličitijim verzijama Barbie izgleda, donoseći dašak glamura, boja i zabave u show. Ovaj nezaboravni party donio je mnogo smijeha i zanimljivih fotografija

RTL.hr
16.08.2026 11:00
gospodin savršeni 2026
Gospodin Savršeni

Pun pogodak! Maja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala koje joj boje najbolje pristaju

Moglo bi te zanimati

Jedna djevojka igra proračunatu igru? 'Prihvatila je Petrovu ružu samo da Karla napravi ljubomornim'

Marko Vargek u ružičastom odijelu ukrao pažnju: Pozirao s Petrom i Karlom na egzotičnoj lokaciji

Tena nakon ispadanja za RTL.hr: 'Petar je kvalitetan, ali nisam ga vidjela kao partnera'

Tena ostala bez ruže i napustila show! 'Dečki su evidentno propustili najbolju šansu sezone, ali Petar je baš kiksao'

Lara pokazala hrabrost i otkrila kako se osjeća prema Petru: 'Kad smo pričali jedan na jedan, zaboravila sam na kamere'

Prijateljstvo Anastasije i Nuše na rubu zbog izdaje: 'Povrijeđena sam jer sam je smatrala prijateljicom'

Pročitaj na Net.hr
Je li moguće? Neda Ukraden proslavila 76. rođendan pa pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu
Thompsonova nećakinja o teškim trenutcima na hodočašću: 'Moli za nas, draga Majko'
Masovna tučnjava na koncertu Amadeus benda u Crnoj Gori, intervenirali osiguranje i policija
Pa ovo je da ti oči ispadnu! Pogledajte tko je privukao najviše pogleda na zagrebačkim ulicama
Noć za pamćenje u Virovitici: Doris Dragović rasplamsala atmosferu na Rokovu
Filmske zvijezde, skupocjene haljine i blještavilo: Tko je sve zablistao na Sarajevo Film Festivalu?
Zakoračila u 7. desetljeće bez mane: Oskarovka u prozirnom izdanju pokazala nevjerojatno tijelo
Sjećate li se Demi Rose? Osvajala je golišavim izdanjima, a njen izgled i dalje dijeli mišljenja
Hollywood u srcu BiH: Ovako je izgledao prvi crven tepih drugog dana 32. Sarajevo Film Festivala
Glumila zapuštenu buntovnicu, a izvan kamera obara s nogu: Kako se mijenjala fatalna Emmy Rossum