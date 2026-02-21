FOTOGALERIJA Iza kulisa 'Gospodina Savršenog'! Pogledajte ekskluzivne fotke sa snimanja

I ove sezone djevojke se natječu za srce jednog od dvojice ovogodišnjih Savršenih - Karla Godeca i Petra Rašića. Snimanja su se održavala na grčkom otoku Kreti, gdje su kamere zabilježile svaki važan trenutak - od prvih ruža, spontanih razgovora, pa sve do zabavnih i emotivnih situacija među kandidatkinjama.

Peta sezona već je pokazala da je bogata emocijama, intrigama i romantičnim zapletima. Ovaj pogled "iza kulisa" otkriva kako su nastajali magični trenuci koje gledatelji prate na malim ekranima, uključujući pripreme, styling, frizure, kao i spontane razgovore i smijeh koji nisu dospjeli u finalnu verziju emisije.

