Gospodin Savršeni

FOTOGALERIJA Iza kulisa 'Gospodina Savršenog'! Pogledajte ekskluzivne fotke sa snimanja

Peta sezona popularnog RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' donosi brojne intenzivne emocije, napetost i romantične trenutke

RTL.hr
21.02.2026 10:00

I ove sezone djevojke se natječu za srce jednog od dvojice ovogodišnjih Savršenih - Karla Godeca i Petra Rašića. Snimanja su se održavala na grčkom otoku Kreti, gdje su kamere zabilježile svaki važan trenutak - od prvih ruža, spontanih razgovora, pa sve do zabavnih i emotivnih situacija među kandidatkinjama.

Peta sezona već je pokazala da je bogata emocijama, intrigama i romantičnim zapletima. Ovaj pogled "iza kulisa" otkriva kako su nastajali magični trenuci koje gledatelji prate na malim ekranima, uključujući pripreme, styling, frizure, kao i spontane razgovore i smijeh koji nisu dospjeli u finalnu verziju emisije.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

